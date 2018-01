Neuer Tagungsort für den NLV-Kreisverbandstag

Eisdorf Der Niedersächsische Leichtathletik-Verband – Kreis Osterode muss kurzfristig den Tagungsort für seinen Kreisverbandstag am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr in Eisdorf ändern. Neuer Veranstaltungsort ist in Eisdorf die Heimatstube (altes Gemeindebüro, Mitteldorf 20). Auf der Tagesordnung stehen auch...