Harzer trotzen den Wetterkapriolen

Braunlage. Es bleibt dabei, den alpinen Harzer Nachwuchs kann so schnell nichts aus der Bahn werden. Trotz aller vorausgegangenen Witterungskapriolen, trotz aller negativen Vorhersagen, der Start in die Rennsaison 2018 ist geglückt. Am Samstag war der SC St. Andreasberg am Wurmberg für den Auftakt...