Braunschweig. Sportlich läuft‘s für Youssef Amyn in seiner ersten Saison in Braunschweig nicht optimal. Anderswo spielt er in einer eigenen Liga.

Im Zweitliga-Spiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 13 Uhr) wird Youssef Amyn wohl wieder nicht auf relevante Einsatzzeiten für Eintracht Braunschweig kommen. Der Youngster weilte in den vergangenen Tagen bei der irakischen Nationalmannschaft. Zweimal ging es für Amyn und sein Team gegen die Philippinen, zweimal spielte er eine gute halbe Stunde, zweimal gewann der Irak (1:0 und 5:0). Doch der Ausflug in der Länderspielpause kostete den Außenbahnspieler fast die komplette Trainingswoche beim Klub.

Nach dem Spiel in der Hauptstadt Manila ging es für den 20-Jährigen zurück nach Deutschland. Mit einem Zwischenstopp in Doha kam er am Donnerstag in Düsseldorf an und wurde erst am Freitag zur Abschluss-Einheit in Braunschweig zurückerwartet. „Die Reisestrapazen, die Zeitumstellung, et cetera“, zählte Eintracht Braunschweigs Cheftrainer Daniel Scherning auf, warum es mit einem Einsatz des Fußball-Talents eher schwierig werden könnte.

Eintracht Braunschweigs Youssef Amyn hat eine Million Instagram-Follower

6 von 26 möglichen Spielen absolvierte Amyn. 193 Minuten erhielt er. Damit steht er am unteren Ende der Tabelle, was die Einsatzzeiten betrifft. In einem anderen Ranking ist Amyn allerdings seinen Mitspielern meilenweit enteilt. Nämlich bei der Zahl der Follower auf der Social-Media-App Instagram. Dort hat der Linksaußen mittlerweile eine Million Menschen überzeugt, seinem Profil zu folgen.

Nummer 2 bei der Eintracht ist der langjährige Bundesliga-Profi Ermin Bicakcic. Er steht bei 107.000 Followern, dicht gefolgt von Sidi Sané (78.400) und Ron-Thorben Hoffmann (75.200). Anthony Ujah hat 40.200 Follower. Die Social-Media-affinen Anton Donkor und Anderson Lucoqui senden ihre Inhalte an 16.600 beziehungsweise 17.800 Menschen. Dahinter reihen sich die Skandinavien-Importe Hampus Finndell (16.200) und Hasan Kurucay (11.000) ein.

Eintracht Braunschweig hat 94.600 Fans bei Instagram

Danach wird es schon einstellig. Die Leihgaben Florian Krüger (9428) und Niklas Tauer (8014) bilden die Spitze des Unter-Zehntausend-Klubs. Die Schlusslichter dieser Aufstellung dürften die Nachwuchsspieler Justin Duda und Rami Zouaoui mit etwas mehr als 1000 Followern sein. Die Eintracht selbst hat 94.600 Fans bei Instagram. Doch entscheidend ist es bekanntlich auf dem Platz. Und da würde Spitzenreiter Amyn ein paar seiner Follower sicher gegen ein paar Minuten auf dem Platz eintauschen.

