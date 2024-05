Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Ex-Spieler ist mit dem SSV Ulm sensationell in die 2. Liga aufgestiegen – nach für ihn schwierigen Monaten.

25 Spiele hatte Philipp Strompf für Eintracht Braunschweig binnen zwei Saisons absolviert, dabei zwei Tore geschossen und eine Vorlage gegeben. Er stieg mit dem Klub aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf. Doch als er sich im Zweitliga-Jahr verletzte und eine Hüftverletzung ihn monatelang ausbremste, hatte der Klub von der Hamburger Straße keine Verwendung mehr für ihn. Der Vertrag des heute 26-Jährigen wurde im vergangenen Sommer nicht verlängert.

Eintracht Braunschweigs Ex-Spieler Philipp Strompf kehrt mit Ulm in die 2. Bundesliga zurück

Nun kehrt er zurück in die 2. Liga. Mit dem SSV Ulm stieg der gebürtige Mosbacher Strompf sensationell auf. Ohne ihn waren die Ulmer erst im vergangenen Jahr aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga geklettert. Ob es zum Wiedersehen mit Eintracht Braunschweig kommt, hängt nun ganz von den Blau-Gelben ab. Im Endspurt um den Klassenerhalt stehen dem Team von Trainer Daniel Scherning noch zwei wichtige Spiele gegen Wehen Wiesbaden und Kaiserslautern bevor.

Der SSV und Strompf machten hingegen mit einem 2:0 gegen Viktoria Köln die Rückkehr in die 2. Liga perfekt. Strompf spielte sechzehnmal für die Spatzen, nachdem er in den Monaten davor einen eher untypischen Karriereweg gegangen war. Nach mehreren Wochen ohne Verein unterschrieb er am Ende des vergangenen Sommers einen Vertrag beim schwedischen Zweitligisten Västeras SK.

Kurzes Schweden-Intermezzo für Lockenkopf Strompf – nun Wiedersehen mit Eintracht?

In der Geburtsstadt von Hampus Finndell kam er auf sieben Einsätze. Doch schon im Winter brach er seine Zelte in der an einem riesigen See gelegenen Industriestadt nahe Stockholms wieder ab. Und ging nach Ulm. Dort ist der Innenverteidiger mit den blonden Locken seit Beginn des Jahres weitgehend gesetzt auf seiner Position. Seine Positionskollegen sind weitaus älter, so wie die Klub-Legende Johannes Reichert (36).

Nun unternimmt der ehemalige Hoffenheimer Nachwuchsakteur also einen erneuten Anlauf in der 2. Liga. Die Eintracht muss noch etwas dafür tun, dass der große Abwehrspieler noch einmal im Eintracht-Stadion aufläuft. Was von der Zeit in Braunschweig hängen geblieben ist, ist unklar. Eine Interview-Anfrage lehnte Strompf ab.

