Eintracht Braunschweig gegen Regensburg – News im Blog

Eintracht Braunschweig kann am Samstag den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Das sagt der Trainer am Freitag auf der PK.

Jetzt zählt es: Das letzte Heimspiel der Saison steht heute Mittag für Eintracht Braunschweig an. Das Team von Trainer Michael Schiele empfängt den Vorletzten Jahn Regensburg, die selbst gewinnen müssen, um überhaupt noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu bekommen. Genau diesen will der BTSV unbedingt vermeiden. Wichtig dafür: ein Sieg!

Wir begleiten das Geschehen rund um die Partie im Braunschweiger Eintracht-Stadion in diesem Newsblog.

Eintracht Braunschweig gegen Jahn Regensburg – die Fakten

Gegner: Eintracht Braunschweig (36 Punkte, 14.) gegen Jahn Regensburg (28 Punkte, 17.)

Anstoß: Samstag, 20. Mai, 13 Uhr

Ort: Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße

Live-Übertragung: Sky

Die Tabellensituation ist zugleich kompliziert und glasklar für die Braunschweiger. Auch Trainer Michael Schiele betont: „Wir müssen unsere Aufgaben erledigen.“ Heißt: Drei Punkte gegen Regensburg werden so oder so anvisiert. Aber: Die Ergebnisse auf den Plätzen in Bielefeld und morgen in Nürnberg sind relevant, ob Eintracht Braunschweig schon an diesem Wochenende den sicheren Klassenerhalt feiern kann. Was wäre wenn – wir haben es in diesem Rechnereien-Artikel für Sie aufgeschrieben.

Wie sieht es in der Mannschaft aus, welche Spieler sind fit, wird der Bielefeld-Spielstand im Stadion durchgegeben? Das alles haben wir in unserem Spieltags-FAQ für Sie zusammengefasst.

Letztes Heimspiel für Eintracht Braunschweig – der Tag im Überblick

12.24 Uhr: Die Mannschaft kommt zum Aufwärmen aufs Feld – wie immer unter Löwengebrüll und mit Eintracht-Sprechchören aus der Kurve. Dort hängt heute übrigens ein Banner mit der Aufschrift „Nein zu Investoren in der DFL!“

12.06 Uhr: Der Vollständigkeit halber – hier auch die Aufstellung der Regensburger: Trainer Joe Enochs stehen zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung. Die Top-Scorer Kaan Caliskaner und Andreas Albers starten aber.

12.05 Uhr: Die Mannschaftsaufstellung der Braunschweiger Eintracht ist nun öffentlich bekannt. Es gibt nicht wirklich Überraschungen bei der Entscheidung von Trainer Michael Schiele: Jannis Nikolaou rückt nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startelf, dafür rotiert Danilo Wiebe rein. Anton Donkor ersetzt Niko Kijewski, Maurice Multhaup den angeschlagenen Jan-Hendrik Marx.

11.47 Uhr: Der Mannschaftsbus fährt vor, das Team um Anthony Ujah, Immanuel Pherai und Bryan Henning läuft in die Katakomben.

11.30 Uhr: Das Eintracht-Stadion ist im Heimbereich ausverkauft. Im Gäste-Block werden 250 Regensburg-Anhänger erwartet. Die Kicker können sich auf eine lautstarke Unterstützung freuen.

Im vergangenen Heimspiel gab es für die Südkurve einen wichtigen Sieg gegen Sandhausen zu feiern. Foto: Andreas Gora / dpa

11.10 Uhr: Ein alter Bekannter hat gestern Abend mit einem Sieg vorgelegt – und damit den sicheren Aufstieg geschafft: Torsten Lieberknecht darf mit Darmstadt 98 wieder in der Bundesliga antreten. Das Siegtor schoss übrigens noch ein Braunschweiger: Phillip Tietz.

10.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Dr. Max Burda. Er hat in dieser Saison bereits ein Spiel der Braunschweiger im Eintracht-Stadion gepfiffen – und zwar die Niederlage gegen Darmstadt im August am 3. Spieltag.

