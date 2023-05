Erster Profivertrag für Rami Zouaoui bei Eintracht Braunschweig

Rami Zouaoui erhält bei Eintracht Braunschweig einen Profivertrag und ist damit ab der kommenden Spielzeit 2023/2024 fester Bestandteil der Mannschaft von Trainer Michael Schiele. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025, teilt der Verein am Donnerstag mit.

Zouaoui wechselte im Juli 2019 ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht. Zunächst in der U17 aktiv, schaffte der heute 18-Jährige anschließend den Sprung in die U19-Mannschaft, für die der in Kassel geborene Tunesier noch immer spielt. In der aktuellen Spielzeit kämpft er mit seiner Mannschaft um den Aufstieg in die U19-Bundesliga und kommt dabei auf 21 Einsätze, in denen ihm 16 Treffer sowie zwölf Torvorlagen gelangen. Zudem debütierte Zouaoui 2020 für die U17 von Tunesien. Erste Erfahrungen bei den Profis sammelte der Mittelfeldspieler bereits, so auch im Wintertrainingslager im Januar 2023 im spanischen Chiclana.

Peter Vollmann: „Rami hat sich absolut positiv entwickelt“

„Rami hat in der U19 und im Trainingsbetrieb der Profimannschaft gezeigt, dass er sich auf seiner Position absolut positiv entwickelt hat. Wir wollen ihm, als Spieler aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum die Chance bieten, seine Entwicklung im Profibereich fortzuführen. Wir freuen uns daher, dass wir Rami davon überzeugen konnten, seinen Weg weiter mit der Eintracht zu gehen“, freut sich Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, über die Unterschrift.

Rami Zouaoui ergänzt: „Ich freue mich, bei der Eintracht weiterspielen zu können und bin sehr dankbar für das Vertrauen, welches mir entgegengebracht wird. Durch das kontinuierliche Training mit und bei den Profis will ich mich kontinuierlich weiterentwickeln. Ich spiele seit vier Jahren bei den Löwen und sehe Braunschweig als meine Heimat an. Meinen ersten Profivertrag hier zu unterschreiben, ist was ganz Besonderes und macht mich stolz.“

