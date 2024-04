Torfhaus. Im Oberharz gibt es jetzt einen neuen, dauerhaften Sonderstempel der Harzer Wandernadel. Wo Wanderer diesen finden können.

Eine neue Sonderstempelstelle der Harzer Wandernadel ist jetzt einsatzbereit: Stempeljäger können ihren Wanderpass nun auch mit einem Torfhaus-Stempel schmücken.

Zu finden ist der neue Sonderstempel der Harzer Wandernadel in einem der bekannten grünen Stempelkästen, der in diesem Fall im Harz Welcome Center Torfhaus installiert ist, berichtet die Tourist-Informationen Oberharz. Die Harzer Wandernadel vereine Spielfreude, Ambition und Bewegung im gesamten Harz: „Mit einem Wanderpass ziehen Wanderer von Station zu Station und werden so zu den schönsten und beliebtesten Orten des Harzes geführt. Dabei können die Wandersleute Stempel und Abzeichen sammeln – ab sofort auch in Torfhaus“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Tourist-Informationen Oberharz.

Sonderstempel der Harzer Wandernadel zählen nicht zu den Abzeichen

„Mit dem Torfhaus-Sonderstempel bieten wir allen Wanderern, die ihre Tour von Torfhaus starten, einen neuen Erinnerungsstempel. Er zählt allerdings nicht für die verschiedenen Abzeichen, da er ein Sonderstempel ist“, erklärt Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel. Von Torfhaus aus ließen sich viele Wanderhighlights inmitten der Natur entdecken, zum Beispiel gelange man von dort über den Goetheweg auf den Brocken. Auch der Harzer Hexenstieg führt durch Torfhaus und es gibt viele „Nahziele“ für Wanderer, wie zum Beispiel das Torfhausmoor, die Wolfswarte oder den Märchenweg und den Oderteich.

Der Stempel an der neuen Sonderstempelstelle ist einsatzbereit. © GLC Glücksburg Consulting AG | GLC Glücksburg Consulting AG

Die Kooperation mit dem Harz Welcome Center, in dem sich neben dem Globetrotter-Shop auch die Tourist-Information Torfhaus befindet, bietet dabei mehrere Vorteile. „Wir übernehmen sehr gerne die Pflege des Kastens und des Stempels“, erklärt Vivien Kleemann, Büroleitung der Tourist-Information Torfhaus. Zudem können Wanderer vor Ort ihre Stempelhefte und Abzeichen der Harzer Wandernadel erwerben. Neben der persönlichen Beratung rund um Urlaub und Wandererlebnisse, dem Erwerb von Souvenirs und Outdoor-Bekleidung gibt es dort zudem einen Ticketservice für den Flixbus, die Brockenbahn, Konzerte, Veranstaltungen und Theatervorführungen.

Wandern im Oberharz: Wann ist die neue Sonderstempelstelle geöffnet?

Die neue Sonderstempelstelle ist zugänglich von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr im Harz Welcome Center Torfhaus, Torfhaus 1a, 38667 Altenau OT Torfhaus.

Weitere Informationen unter info@oberharz.de und 05320 2290450.

