Oldenburg. In den Kreisen Oldenburg und Cloppenburg hat es am Donnerstagabend zwei schwere Unfälle gegeben. Der Polizei-Überblick.

Bei zwei schweren Unfällen in Niedersachsen sind zwei Männer ums Leben gekommen. Ein 42 Jahre alter Autofahrer starb, nachdem er am Donnerstagabend in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war. Sein Auto sei zuvor auf gerader Strecke von der Landstraße abgekommen, teilten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Der im Auto eingeklemmte Mann habe durch die Feuerwehr befreit werden müssen. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Seine 37 Jahre alte Beifahrerin konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Tödliches Überholmanöver: 25-Jähriger starb nach Frontalzusammenstoß

Bei Lastrup im Landkreis Cloppenburg ist ein 25 Jahre alte Autofahrer bei einer Kollision infolge eines Überholmanövers ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Fahrer am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 213 mehrere Autos und stieß dann mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal zusammen. Dessen 26 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor er ins Krankenhaus kam. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, starb der 25-Jährige dort nach erfolgloser Reanimation.

Auf dem Auflieger des Sattelschleppers befanden sich mehrere Schweine. Die Tiere blieben nach Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt.

Motorradfahrerin bei Zusammenstoß im Kreis Osnabrück schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist eine Motorradfahrerin am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Die 60-Jährige fuhr auf der Engter Straße, als sie mit einer 37 Jahre alten Autofahrerin zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Mehrfamilienhaus in Haren – 87-Jährige verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haren (Landkreis Emsland) ist eine 87-Jährige verletzt worden. Die Frau wurde am frühen Freitagmorgen durch Rauchgeruch geweckt und auf den Brand im Wohnzimmer aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die 87 Jahre alte Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Schadenshöhe und Brandursache konnte die Polizei am Freitagmorgen zunächst keine Angaben machen.

dpa