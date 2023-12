Braunschweig. Auf den Autobahnen 2, 36 und 39 hat es am frühen Morgen im Berufsverkehr gekracht. Wie die Autobahnpolizei die Lage einschätzt.

Schneefall und Eisglätte haben am frühen Dienstagmorgen für mehrere kleinere Unfälle auf den Autobahnen in der Region Braunschweig gesorgt. Wie die Autobahnpolizei Braunschweig auf Nachfrage mitteilte, blieb es bei den Kollisionen bei Blechschäden. Es gab keine Verletzten. Auch Vollsperrungen der Straßen waren nicht notwendig.

Die Kollisionen ereigneten sich zwischen 5.30 und 6.15 Uhr. So rutschte auf der Autobahn 2 kurz vor dem Kreuz Wolfsburg-Königslutter ein alleinbeteiligter Wagen in die Leitplanke. Auf der Autobahn 39 zwischen Lebenstedt-Nord und Thiede, in Fahrtrichtung Braunschweig, gab es eine weitere Kollision. Auf der Autobahn 36 zwischen Flöthe und Wolfenbüttel-Süd, ebenfalls in Fahrtrichtung Braunschweig, hat es am Morgen sogar zweimal gekracht. In allen Fällen musste die Autobahnpolizei allerdings laut Leitstelle nicht besonders eingreifen. Während der erste Unfall auf der Autobahn 36 bereits abgearbeitet ist, gibt es rund um die zweite Kollision aktuell noch ein paar Kilometer Stau. Die Unfallbeteiligten stehen jedoch bereits auf dem Standstreifen. Insgesamt blieb das Glätte-Chaos bisher in unserer Region also aus. Auch im übrigen Teil Niedersachsens, vor allem im Raum Oldenburg, gab es am frühen Morgen mehrere Unfallmeldungen. Es blieb jedoch auch hier bislang nur bei Blechschäden.

Vorsicht vor Schneefall und Eisglätte am Dienstag in Niedersachsen

Im Laufe des heutigen Tages kann es in unserer Region immer mal wieder zu Niederschlag kommen. Der aktuelle Schneefall, je nach Höhenlage sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee drin, wird bis etwa 9 Uhr anhalten. Weil sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen und es daher am Mittag auch regnen kann, ist wegen des noch gefrorenen Bodens Blitzeis möglich. Ab Mittwoch sollen die Temperaturen dann wieder deutlich ansteigen. Bis zum Wochenende gibt es möglicherweise auch bei uns dann wieder zweistellige Werte.

red