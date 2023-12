Soltau. Das Line-Up nimmt Formen an. Auch Wincent Weiss, The Chainsmokers und Vanessa Mai sind dabei. Was zum Event im Sommer jetzt bekannt ist.

Das Line-Up des Heide-Park-Festivals am 31. August und 1. September nimmt konkrete Formen an. Nachdem die Veranstalter im November den ersten Aufschlag der Künstler bekanntgegeben haben, folgte jetzt der zweite. Zugpferd dieser Runde und gleichzeitig einer der Headliner der Veranstaltung ist DJ-Superstar Hardwell. Der 35-jährige Niederländer ist nach Angaben der Veranstalter bereits zwei Mal zum Top-DJ gekürt und feierte mit seinen Songs „Spaceman“ und „Don‘t Stop the Madness“ große Erfolge. Bei Instagram folgen ihm fünf Millionen Menschen. Er gehört gemeinsam mit The Chainsmokers zu den absoluten Top-Acts der zweitägigen Premiere.

Der Fokus der zweiten Künstlerwelle lag auf dem EDM-Bereich, das neben dem Pop-Genre ein großes Spektrum des Festivals einnehmen wird. So stehen auch HBz, ein aufsteigendes Künstler-Duo aus Niedersachsen, mit ihrem Bounce- und Hardstyle-Sound im Programm. Außerdem frisch bestätigt: VIZE, ISEK, LUNAX, Myles Music, Paul Kold, STVW und The Waves.

Heide-Park-Festival: Wincent Weiss, Leony und Vanessa Mai mit dabei

Auf insgesamt 50 Acts auf zwei Bühnen, der Mainstage, die unweit der Kartbahn stehen soll, und der Adrenalin-Stage, der ehemaligen Maya-Bühne, dürfen sich die Zuschauer nach Angaben der Veranstalter freuen. Bereits seit November bestätigt sind neben den Chainsmokers auch Wincent Weiss, Levent Geiger, Felix Jaehn, Leony, Vanessa Mai, Younotus, Myle und Only the Poets.

Karten gibt es im festivaleigenen Ticketshop unter heide-park.de ab 99,99 Euro. Auch Festival-Arrangements mit Übernachtungen im Abenteuerhotel oder Holiday-Camp sind dort buchbar. Wichtig: Die Heide-Park-Dauerkarte ist für die beiden Festivaltage nicht gültig. Und: Besucher haben gleichzeitig die Chance, Konzerte zu hören und die Attraktionen wie Colossos, Flug der Dämonen oder auch Krake zu fahren. Wann die Künstler auftreten und wie lange der Park an beiden Tagen geöffnet ist, ist noch nicht bekannt.

