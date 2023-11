Soltau. Bei der Musikveranstaltung im Sommer werden etwa 50 Musikacts auftreten. Für ein Vorhaben gibt es jedoch heftige Kritik. Mit Videos.

Erst vor ein paar Tagen ist die diesjährige Saison des Heide-Parks zu Ende gegangen. Und schon laufen die Vorbereitungen für die nächste: Gleich zwei große Neuheiten stehen beim größten Freizeitpark Norddeutschlands im kommenden Jahr im Terminkalender. Zum einen die neue Attraktion unweit des Wing-Coasters „Flug der Dämonen“, die nach jetzigem Stand im Frühjahr eröffnet werden könnte. Zum anderen das zweitägige Heide-Park-Festival, das am 31. August und 1. September mehr als 50 Acts und, so der Wunsch der Veranstalter, Zehntausende Fans anlocken soll.

Bei einer Pressekonferenz im Abenteuerhotel des Freizeitparks haben die Veranstalter von Highlight Production GmbH, einer jungen Veranstaltungsfirma aus Dortmund, Details zu der Sause bekanntgegeben: Ein Headliner ist das Electro-Duo The Chainsmokers, das mit Platin- und Gold-Auszeichnungen auf der ganzen Welt Erfolg hat. Auch Felix Jaehn, Leony, Vanessa Mai, Wincent Weiss, Younotus, Levent Geiger, Myle und Only the Poets sind bereits bestätigt. Nach Angaben des Festivaldirektors David Davood gibt es noch mindestens zwei weitere Wellen, in denen weitere Künstler bestätigt werden. Bei allen sind die Verträge allerdings schon trocken, berichtet der erst 20-Jährige, für den dieses Event das bislang größte seiner Karriere ist.

Levent Geiger gehörte mit Myle und Younotus zu den Festival-Künstlern, die bereits bei der Pressekonferenz eine kurze musikalische Kostprobe boten. © FMN | Stefan Lienert

Top-Acts sind zwischen 60 und 120 Minuten auf der Bühne

„Ich war an meinem 19. Geburtstag mit Freunden im Freizeitpark. Und wir dachten, wie cool wäre es, wenn sich nach dem Freizeitpark-Besuch noch ein Musikfestivalbesuch auf dem Gelände anschließen könnte. Quasi zwei Welten miteinander zu vereinen.“ Das soll mit dem Festival passieren. Vor etwa einem Jahr gingen die Anfragen an mehrere Freizeitparks raus, der Heide-Park meldete sich zurück. Auf zwei Bühnen treten die Künstler auf, dazu wird es Walking-Acts geben. Die Hauptbühne soll zwischen Kartbahn und dem Freifallturm „Scream“ stehen, so die derzeitigen Planungen. Bereits morgens werden Musiker auf der Bühne stehen, umgekehrt werden die Achterbahnen des Heide-Parks auch im Dunklen fahren. Die genaue Spielzeit des Festivals steht aber noch nicht fest. Der konkrete Zeitplan soll erst wenige Wochen vorher veröffentlicht werden. Aber schon jetzt gibt es das Versprechen, dass die meisten Künstler, vor allem die Top-Acts, zwischen 60 und 120 Minuten Musik machen.

Seit Donnerstagvormittag sind die Karten im Vorverkauf, ausschließlich online unter heideparkfestival.com. Neben klassischen Eintrittskarten gibt es auch Übernachtungspakete mit den Angeboten vor Ort, dem Abenteuerhotel und Bulli-Camp. Heftige Kritik gab es während der Pressekonferenz, aber auch online, dass Jahreskarteninhaber nur mit einer eigenen, leicht vergünstigen Karte, Zugang zu dem Festival haben. Die Dauerkarte an sich ist während des Festivals wertlos. Auch Speisen und Getränke dürfen an beiden Festivaltagen nicht mit in den Park genommen werden.