Region Göttingen wieder auf internationalen Messen vertreten

Göttingen. Teilnahme an „Real Estate Arena“ im Mai in Hannover und der „Expo Real“ im Oktober in München: Unternehmen können dabei sein.

Auch in diesem Jahr können Unternehmen aus der Region die Göttinger Delegation zur „Expo Real“ in München begleiten.

Die GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen GmbH und die WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH werden erneut gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnerinnen und -partnern die Region Göttingen mit ihren Entwicklungsmöglichkeiten auf den wichtigen Messen für Immobilien und Investitionen präsentieren. Das gibt die WRG in einer Pressemitteilung bekannt.

„Die langfristige Messekooperation zwischen den Wirtschaftsförderungen der Stadt und des Landkreises Göttingen hilft, die Region Göttingen als attraktiven Wirtschafts- und Investitionsstandort international stärker zu positionieren,“ sagt WRG-Geschäftsführer Marc Diederich. „Nachdem wir im vergangenen Jahr für beide Messen viele positive Rückmeldungen erhalten haben, war für uns klar, dass wir weiter gemeinsam bei der Real Estate Arena in Hannover und der Expo Real in München auftreten wollen. Als gemeinsamen Service bieten wir interessierten Unternehmen an, sich als Unterausstellerinnen und -aussteller, Kooperationspartnerinnen und -partner oder Teilnehmende am Göttinger Messestand zu beteiligen,“ sagt GWG-Geschäftsführer Jens Düwel.

Präsenz auf Messen nutzen

Wie es in der Mitteilung heißt, übernehmen die Wirtschaftsförderungen die Koordinierung, Organisation und Umsetzung des Messeauftritts. Unternehmen haben vielfältige Möglichkeiten diese Präsenz für ihre unternehmerische Tätigkeit zu nutzen. Ausstellende und Teilnehmende dieser Messen sind Projektentwicklerinnen und -entwickler, Projektmanagerinnen und -manager, Investorinnen und Investoren, Architektinnen und Architekten, Städte und Gemeinden und mehr.

Interessierte Unternehmen aus der Region können sich bis zum 17. April bei David Prott unter der Telefonnummer 05522/960498-7 oder per Mail unter david.prott@wrg-goettingen.de melden.

