Göttingen: Neue Broschüre gibt Tipps zur Stärkung des Ehrenamtes

Vereine sind die wichtigsten Organisationsformen. Sie sind zahlreich und vielfältig ausgerichtet, haben aber bei der digitalen Vernetzung noch Nachholbedarf – das sind nur einige der Ergebnisse einer Umfrage unter 113 Landkreisen, die der Deutsche Landkreistag zum Thema Ehrenamt im Jahr 2018 in Vorbereitung auf das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“, bei dem auch der Landkreis Göttingen dabei ist.

Im Rahmen dieses Projektes ist jetzt eine Handreichung mit Ansatzpunkten, Ideen und guten Beispielen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements veröffentlicht worden, so teilt der Landkreis mit.

Beitrag zur Unterstützung

In der Handreichung sind zahlreiche Hinweise, Ideen und erprobte Ansätze zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements zu finden. Wie müssen Anlaufstellen für Engagierte auf Kreisebene ausgestattet werden? Wie gelingt eine aktive Ansprache einzelner Engagierten-Gruppen? Welche digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sind empfehlenswert? Wie bindet man externe Partnerinnen und Partner ein und verhindert Parallelstrukturen? Von diesen Informationen können Landkreise und Gemeinden profitieren, die Strukturen zur Stärkung und Begleitung des Ehrenamts aufbauen oder weiterentwickeln wollen.

„Das Engagement unserer Ehrenamtlichen im Landkreis Göttingen wirkt nicht nur als Schmelztiegel gesellschaftlichen Zusammenhalts, sondern ist auch ein Motor für freie und kreative Entwicklung in vielfältigen Bereichen“, erklärt Landrat Marcel Riethig. „Mit der Handreichung und der neuen Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement leisten wir einen substanziellen Beitrag zur Unterstützung aller Ehrenamtlichen, denen ich an dieser Stelle nochmal herzlich danken möchte.“

Druck-Bestellung und PDF-Download

Die Handreichung erscheint sowohl als Printfassung als auch, in einigen Monaten, als digitale Variante, die derzeit für die Veröffentlichung auf der Homepage der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) konzipiert wird. Kostenlose Druckexemplare erhalten Interessierte über presse@landkreistag.de. Eine PDF-Version der Broschüre ist abrufbar unter shorturl.at/lnopE.

Projektabschluss im Juni

Das Projekt „Gut informiert – vernetzt engagiert“ (Give) des Landkreises Göttingen hat zusammen mit 17 weiteren Landkreisen die Zusammenstellung der aus dem Projekt gewonnenen Erfahrungen erstellt. Das Verbundprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (Bule+) gefördert. Es ist Teil des Verbundprojekts „Hauptamt stärkt Ehrenamt“, das im Verbund von 18 Landkreisen unter Federführung des Deutschen Landkreistages (DLT) durchgeführt wird. Die Förderung endet mit einer Abschlussveranstaltung am 17. Juni während des Freiwilligentreffens in der VHS in Osterode. Das Projekt wird jedoch ab Juli 2023 im Landkreis Göttingen mit der Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement verstetigt. Sie soll somit nahtlos an die Errungenschaften des Projekts anknüpfen können, heißt es vom Landkreis.

Ehrenamtlich und freiwillig Engagierte erhalten dadurch auch in der Zukunft eine zentrale Informations- und Anlaufstelle für häufige Fragen rund ums Ehrenamt. Die während der Projektzeit erstellten Angebote wie die Informationsplattform, Vernetzung, Coaching und Qualifizierung werden fortgeführt und weiter ausgebaut. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter shorturl.at/epAGP. Rückfragen können an give@landkreisgoettingen.de oder telefonisch unter 0551 525 3025 gestellt werden.

