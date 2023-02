Ein Verein von Steinschen für Steina

In Steina wird mit dem Kiepenmarkt und dem Kielkoppfest eines der größten Straßenfeste in der Region gefeiert. Eine Besonderheit sind dabei die Innenhöfe, die die jeweiligen Besitzer für die beiden Veranstaltungstage schmücken und zum Feiern für die Öffentlichkeit freigeben.

Ein Verein von Einwohnern aus dem Ort für den Ort – so lässt sich der Förderverein Kur - und Verkehrsverein Steina vielleicht am besten beschreiben. Denn die 140 Mitglieder sind in den verschiedensten Bereichen aktiv, um den kleinen Südharzer Ort attraktiv und lebenswert zu gestalten.

So wurde aus der abbruchreifen ehemaligen Lesehallein jahrelanger Arbeit mit etwa 1.800 Arbeitsstunden die neue, moderne Dorfstube Steina – ein Zentrum für den gesamten Ort.

Fotogalerie- Winterfest in Steina gefeiert Fotogalerie- Winterfest in Steina gefeiert Im und an der Dorfstube in Steina wird das Winterfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Winterfest in Steina gefeiert Im und an der Dorfstube in Steina wird das Winterfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Winterfest in Steina gefeiert Im und an der Dorfstube in Steina wird das Winterfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Winterfest in Steina gefeiert Im und an der Dorfstube in Steina wird das Winterfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Winterfest in Steina gefeiert Im und an der Dorfstube in Steina wird das Winterfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Aber auch weit über Steinaes Grenzen hinaus ist der Verein bekannt, organisiert er doch seit Jahren das „Kielkoppfest & Kiepenmarkt“. Eine Veranstaltung mit viel Livemusik, Aktionsprogramm, Kulinarik sowie passend geschmückten Höfen, die an einem Wochenende schon einmal knapp 10.000 Besucherinnen und Besucher in den Südharz lockt.

Der Vorsitzende des Vereins ist Rüdiger Henze. Er gibt unserer Zeitung im Rahmen der neuen Serie, bei der von der Redaktion ausgewählte Vereine jeweils die gleichen fünf Fragen gestellt bekommen, einen Einblick in seinen besonderen Verein im Südharz.

1. In einem Satz: Was ist das wichtigste Anliegen des Vereins?

Durch ehrenamtliches Engagement das Leben in Steina schöner und angenehmer zu machen und das Miteinander im Dorf zu stärken!

2. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für den Verein?

Unter der Corona Pandemie hat das Vereinsleben sehr gelitten. Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden, womit eine der finanziellen Haupteinnahmequellen des Vereins weggebrochen ist.

Durch Corona gingen aber auch gewohnte und eingespielte Abläufe verloren, die nun erst wieder angeschoben und wiederbelebt werden müssen.

Zudem stellt die enorme Energiekostensteigerung eine besondere Herausforderung für uns dar, welche ein äußerst umsichtiges wirtschaftliches Handeln erfordert.

3. Was tut der Verein, um neue Mitglieder zu gewinnen?

Wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht, im Rahmen von Projekten - oder auch nur einfach so – persönlich auf die Menschen zuzugehen und auf unseren Verein und unsere Arbeit aufmerksam zu machen.

Hierdurch ist es uns gelungen, die Mitgliederzahl seit dem Jahr 2011 von ungefähr 50 Mitgliedern auf über 140 zu steigern. Es freut uns dabei besonders, dass in den letzten Jahren vermehrt junge Menschen unter 30 Jahren den Weg zu uns gefunden haben.

4. Warum sollte man Mitglied im Verein werden?

In Zeiten immer knapper werdender öffentlicher Kassen ist das ehrenamtliche Engagement wichtiger denn je. Aufgaben im Dorf, welche in früheren Jahren durch die Kommune oder andere öffentliche Träger übernommen wurden, gilt es heute ehrenamtlich zu Schultern, da diese ansonsten entfallen würden.

Je mehr Menschen sich bei uns engagieren, um so leichter können wir als Verein die Aufgaben erfüllen und umso mehr können wir machen.

5. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Dass sich unser aller Leben und damit auch das Vereinsleben in nicht allzu großer Ferne wieder normalisieren möge.

Für unseren Verein erhoffen wir uns weiterhin den hohen Zuspruch der Menschen im Dorf, denn damit schaffen wir die Basis, dass dieser weiterhin gut funktioniert und der Verein somit eine gute Zukunft hat.

Mehr Informationen zum Förderverein Kur- und Verkehrsverein Steina erhalten Interessierte unter Telefon 05523-443.

http://Textbaustein-Anmeldung_zum_Osterode-Newsletter{esc#237505283}[textmodule]