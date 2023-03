Dieser Verein hilft, sorgenfrei Wohneigentum zu genießen

Bad Grund. Aus unserer Vereins-Serie: Fünf Fragen an Steffen Brakebusch, Vorsitzender der Kreisgruppe Harz des Verbands Wohneigentum.

Der Verband Wohneigentum unterstützt seine Mitglieder in Fragen rund um Haus und Garten und informiert sie über aktuelle Themen (Symbolbild).

Sorgenfrei das eigene Haus oder die Eigentumswohnung genießen – Für Wohn- und Grundeigentümer ist das angesichts verschiedener Gesetze und Pflichten nicht immer selbstverständlich. Weil es auch in der Region viele Menschen gibt, die ein eigenes Heim besitzen, setzt sich die Kreisgruppe Harz des Verbandes Wohneigentum genau dafür ein.

Das ist der Verband Wohneigentum (VWE)

Der Verband Wohneigentum (VWE) hat seinen Hauptsitz mit dem Bundesverband in Bonn. Dieser untergliedert sich in 16 Landesverbände – die Harzer Kreisgruppe gehört zum Verband Wohneigentum Niedersachsen. Weil die jeweiligen Kreisgruppen früher anhand der alten Landkreise aufgeteilt wurden, besteht die Kreisgruppe Harz aus den Ortsvereinen, den sogenannte Siedlergemeinschaften Taubenborn, „Grüne Tanne“ Bad Grund, Windhausen-Badenhausen, Gittelde, Echte, Osterode, Buntenbock, Eichholz und Bad Lauterberg. Da es aber immer schwieriger wird, Ehrenamtliche für die Vorstandsarbeit in Vereinen zu gewinnen, drohte der Siedlergemeinschaft Gittelde erst vor Kurzem die Auflösung. Denn niemand wollte sich für das Amt als Vorsitzender zur Wahl stellen. Aktuell gibt es nun einen kommissarisch tätigen Vorsitzenden.

Steffen Brakebusch, Vorsitzender der Kreisgruppe Harz des VWE. Foto: Privat / Winfried Kippenberg

Kurzinterview: Fünf Fragen an...

Im Kurzinterview spricht der Vorsitzende der Kreisgruppe Harz, Steffen Brakebusch, über die Aufgaben und Herausforderungen des Vereins.

1. In einem Satz: Was ist das wichtigste Anliegen des Vereins?

Die Wahrung der Interessen von Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümern, die ihre Immobilie selbst bewohnen.

2. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für den Verein?

Das ist die Gewinnung von Neumitgliedern und die Frage danach, wie Bestandsmitglieder gehalten werden können.

3. Was tut der Verein, um neue Mitglieder zu gewinnen?

Für die Neumitgliedergewinnung haben wir neben den Leistungen des Verbandes Wohneigentum (https://www.meinvwe.de/der-vwe) auch diverse Firmen als Rabattpartner, zum Beispiel die Firma Seifahrt Maler und Lackiermeisterbetrieb aus Osterode oder Heizung/Sanitär Haeseler aus Clausthal-Zellerfeld. Selbstverständlich bieten wir in den Ortsgemeinschaften vor Ort Fachvorträge an und unterstützen die Mitglieder bei aktuellen Themen oder führen informative Veranstaltungen durch.

4. Warum sollte man Mitglied im Verein werden?

Sorgenfrei das selbst genutzte Wohneigentum genießen zu können, egal welche Probleme, neue Gesetze oder Vorschriften von Vater Staat kommen, und dafür einen starken Partner an der Seite zu haben, dafür sind wir da. Der Verband Wohneigentum ist der größte Verband für die Interessenvertretung von Haus- und Grundstückseigentümern in Deutschland!

5. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Ich wünsche mir, dass sich die Menschen wieder mehr für die ehrenamtliche Arbeit interessieren und der Wegfall oder die Auflösung von Siedlergemeinschaften aufgrund fehlender Vorstandsposten gestoppt wird.

