Fünf Fragen: Wie sieht die Zukunft des MTV Lauterberg aus?

Bad Lauterberg. Der Männer-Turnverein Bad Lauterberg will neue Mitglieder durch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gewinnen. Veränderungen im Vorstand.

Outdoorsportarten wie Nordic Walking gehören genauso zum Sportangebot des MTV Lauterberg wie Fitnessangebote in der Halle.

Der Männer-Turnverein Lauterberg (MTV) organisiert seinen Vorstand neu. Bei der Jahreshauptversammlung hat der Vereinsvorsitzende Uwe Speit sein Amt nach 30 Jahren Vorstandsarbeit niedergelegt.

Zukünftig teilt sich der Vorstand in vier Bereiche auf: Organisation, Finanzen, Sportbetrieb und Schriftverkehr. Der bisherige Kassenwart Christian Göllnitz übernimmt den Bereich Organisation, die bisherige Schatzmeisterin Helga Spillner bleibt den Finanzen treu, die bisherige Sportwartin Dunja Göllnitz dem Sportbetrieb und Dagmar Zimmermann ist für den Schriftverkehr zuständig.

Sportangebot beim MTV

Das Sportangebot des MTV Lauterberg richtet sich an alle Generationen, vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Seniorensport. Dazwischen liegen Mannschaftssportarten wie Volleyball und Handball, Fitnesskurse, Outdoorsport wie Nordic Walking und von der Krankenkasse geförderter Gesundheits- und Rehasport.

Die Teilnahme an Präventionskursen beim MTV unterstützen viele Krankenkassen. Foto: Dunja Göllnitz / MTV Lauterberg

Unter den Fachbereichsleitern hat es eine personelle Änderung gegeben: Marion Speit übergab das Amt Fachbereichsleitung Handball an Matthias Müller. Die anderen Leiterinnen und Leiter machen weiter.

Termine für das Jahr 2023

Termine, auf die sich die Vereinsmitglieder schon jetzt einstellen können, sind das Kinder- und Familienfest am Sonntag, 2. Juli, im Bad Lauterberger Kurpark und das Muschinsky-Sommerfest am Mittwoch, 5. Juli.

Sport und mehr im Schwarzlicht: Der MTV hat schon kuriose Trends in die Kneipp-Stadt geholt. Foto: Arne Hoffschlaeger / HK

Beim Sommerfest ist der Verein in diesem Jahr als Helfer eingeladen: In drei Schichten sollen etwa 24 Vereinsmitglieder ab 14.30 Uhr bei der Veranstaltung mit anpacken. Außerdem sind laut Verein nach dem Weihnachtsball weitere Veranstaltungen im Kurhaus in Zusammenarbeit mit Pächterin Melanie Biniara geplant.

Christian Göllnitz im Interview

Im einem Kurzinterview im Rahmen der Reihe Vereinsvorstellungen im Harz Kurier beantwortet der Vorsitzende Organisation Christian Göllnitz Fragen zum Zweck und zur Zukunft des MTV Lauterberg.

1. In einem Satz: Was ist das wichtigste Anliegen des Vereins?

Gemeinschaftlich aktiv sein, im sportlichen und sozialen Sinn und altersübergreifend.

2. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für den Verein?

Jüngere Menschen wieder für die Vereinsarbeit zu begeistern und neue Wege zu gehen.

3. Was tut der Verein, um neue Mitglieder zu gewinnen?

Mit unseren attraktiven Angeboten – wir bieten 47 Stunden Sportangebote pro Woche – überzeugen, über die gängigen Social-Media-Kanäle aktiv für uns werben. Kontakte zu anderen Organisationen außerhalb des Sports knüpfen, Angebote für Mitgliedschaften auf Zeit schaffen.

4. Warum sollte man Mitglied im Verein werden?

Unsere günstigen Sportangebote und außersportlichen Aktionen sprechen für sich.

5. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Dass er weiterhin eine der Säulen der sozialen Gemeinschaft in Bad Lauterberg bleibt.

Ehrungen beim MTV Lauterberg Für 20 Jahre Vorstandsarbeit als stellvertretende Sportwartin und Pressewartin wurde Gabriele Fricke mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß geehrt. Für 50 Jahre als Abteilungsleiter Faustball wurde Wolfgang Tölle mit einer Urkunde gewürdigt. Mit jeweils einer Urkunde und einem Blumenstrauß wurden Monika Haase für langjährige Vorstandsarbeit, Ingrid Günther als stellvertretende Vorsitzende sowie Marion Speit als langjährige Abteilungsleiterin Handball geehrt und ihrer Ämter entbunden. Auch der abwesende Jugendwart Enrico Schneider hat aufgehört und wurde für sein Engagement gewürdigt. Die folgenden Mitglieder wurden für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt: 25 Jahre: Dagmar Kneusels, Franz Eichenberg, Torsten Morich

40 Jahre: Doris Jung, Gert-Friedhelm Lieber, Christian Borowski, Ulrich Geile

60 Jahre: Werner Seibt, Rüdiger Koch

65 Jahre: Sigrid Hettwer, Horst-Dieter Steinhaus

70 Jahre: Siegfried Tölle

