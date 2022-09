Northeim. Aufmerksame Nachbarn haben am Mittwochnachmittag in Northeim zwei Brände verhindert. Die Fälle sind ähnlich gelagert.

Die Feuerwehr war in Northeim im Einsatz.

Blaulicht Herd vergessen: Nachbarn verhindern mehrere Brände in Northeim

Zwei Brände haben aufmerksame Nachbarn am Mittwoch in Northeim verhindert. Das meldet die Polizei.

15.00 Uhr: Alarm in der Matthias-Grünewald-Straße

Um 15 Uhr bemerkte ein 17-jähriger Nachbar in der Matthias-Grünewald-Straße Rauch und das Signal eines Feuermelders. Er begab sich in das Apartment der 87-jährigen Bewohnerin und holte sie aus der Wohnung. Die 87-Jährige hatte einen Wasserkocher auf einer angeschalteten Herdplatte stehen lassen, wodurch dieser zu schmoren begann, so die Polizei.

Die Seniorin erlitt keine Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich in einem Krankenhaus versorgt.

15.30 Uhr: Feuerwehr-Einsatz „Am Mühlenanger“

Zu einem zweiten Einsatz kam es um 15.30 Uhr dann in der Straße „Am Mühlenanger“. Ein 20-jähriger Nachbar bemerkte Rauchgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Diese traf die 80-jährige Verursacherin unverletzt in der Wohnung an, berichtet die Polizei. Die 80-Jährige hatte Essen auf dem Herd vergessen.

„Durch die Aufmerksamkeit der beiden Nachbarn konnten in beiden Fällen die Verursacher unverletzt aus den Wohnungen geholt und Gebäudeschaden vermieden werden“, schreibt die Polizei.