Harz: Luchsin Pamina ist tot – Sie wollte nicht mehr fressen

Die älteste Luchsin, die im Nationalpark-Luchsgehege an der Rabenklippe bei Bad Harzburg gehalten wurde, musste in der vergangenen Woche wegen einer Erkrankung eingeschläfert werden. Das teilt der Nationalpark Harz mit.

Pamina kam als junge Luchsin in den Harz

Die 2005 geborene Pamina kam als noch sehr junge Luchsin in den Harz. Sie stammte aus dem Heimattiergarten Fürstenwalde bei Berlin und war von der Biologin Melanie Nehring im Rahmen eines Förderprojektes in Rheinland-Pfalz mit der Flasche großgezogen worden.

Da damals lange keine dauerhafte artgerechte Unterbringungsmöglichkeit gefunden werden konnte, erklärte sich der Nationalpark Harz bereit, das handzahme Tier zu übernehmen. 2006 zog die Luchsin zusammen mit dem ebenfalls sehr jungen Männchen Tamino in einen neu gestalteten Gehegeteil an der Rabenklippe ein. Im Mozartjahr 2006 war es nur naheliegend, dass auch ihr Partner einen Namen aus der Operette „Die Zauberflöte“ erhielt.

2009 wegen eines Knochentumors operiert

2009 wurde Pamina wegen eines Knochentumors unter der Schädeldecke an der Tierärztlichen Hochschule Hannover operiert. Die Operation verlief recht gut, dennoch blieben leichte motorische Beeinträchtigungen zurück, die sich im Laufe der Jahre nach und nach verschlechterten.

Tamino kam 2018 bei einem Sturm ums Leben, bei dem mehrere große Bäume entwurzelt wurden und in das Luchsgehege hineinfielen. Seither lebte die gehandicapte Pamina allein in ihrem Gehege. Zuletzt wollte sie dann allerdings nicht mehr fressen. Bei einer Untersuchung im Pfotenland in Harlingerode wurde festgestellt, dass die Luchsin unter erheblichen entzündlichen Veränderungen im Kiefer und im Hals-Rachenraum litt und trotz Behandlung von einer Verbesserung nicht mehr auszugehen war.

Luchs hat sich im Harz wieder etabliert

Inzwischen hat sich der Luchs allgemein im Harz wieder etabliert und es liegen aus nahezu allen Teilen des Mittelgebirges Luchsbeobachtungen vor. Im Sommer 2002 gelang erstmals der Nachweis von wildgeborenen Jungtieren im Harz. Seither kam in jeder Saison Nachwuchs zur Welt – Schätzungen ergeben insgesamt rund 200 in freier Wildbahn geborene Luchse in den ersten 15 Jahren nach Projektstart.

Einzelne Tiere konnten bereits etliche Kilometer außerhalb des Harzes beobachtet werden und haben beispielsweise im hessischen Kaufunger Wald bei Kassel und im niedersächsischen Solling neue Bestände gegründet. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind Harzer Luchse mittlerweile außerhalb des Harzes unterwegs.

Das Luchs-Schaugehege an der Rabenklippe

Das Luchs-Schaugehege an der Rabenklippe ist Teil des Wiederansiedlungsprojekts für Luchse im Harz. Im Rahmen des Harzer Luchsprojektes wurden zwischen Sommer 2000 und Herbst 2006 im Nationalpark Harz insgesamt 24 Luchse (9 Männchen und 15 Weibchen) in die Freiheit entlassen. Alle ausgewilderten Tiere sind Gehege-Nachzuchten aus europäischen Wildparks, die vor der Freilassung in einem vier Hektar großen Auswilderungsgehege im Nationalpark in den neuen Lebensraum eingewöhnt worden waren.

Weitere Informationen zum Harzer Luchs-Projekt gibt es auf der Internetseite www.luchsprojekt-harz.de