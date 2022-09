Fast 700 PS und 14 Bar Druck im Kessel: Die Maschinen in der Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode faszinieren die Menschen zum Tag der Schiene.

Wernigerode. Die HSB öffnet zum Tag der Schiene die Tore ihrer historischen Werkstatt in Wernigerode. Was fasziniert so sehr an den Kolossen aus Stahl?