Wann stehen die Herbstferien in Niedersachsen an? Alle Eckdaten zu Niedersachsens Ferienterminen gibt es in diesem Artikel.

Schulferien in Niedersachsen Herbstferien in Niedersachsen – so fallen sie 2023

Die Sommerferien in Niedersachsen sind vorbei – die nächste Auszeit steht erst im Herbst an.

in sind vorbei – die nächste Auszeit steht erst im Herbst an. Wir fassen alle Ferientermine für Niedersachsen, auch für 2024 und Folgejahre, in diesem Artikel zusammen.

für Niedersachsen, auch für 2024 und Folgejahre, in diesem Artikel zusammen. Und: Wir geben eine Übersicht, wie die Ferien in anderen Bundesländern fallen.

Der Sommer gibt noch einmal alles, auch wenn die Sommerferien in Niedersachsen bereits zu Ende sind. Für Tausende Schülerinnen und Schüler hat am 17. August das neue Schuljahr begonnen. Jetzt heißt es erst einmal: Einarbeiten! Allzu lang bis zu den nächsten Ferien im Herbst dauert es allerdings nicht.

Wir greifen in dieser Ferienübersicht die wichtigsten Fragen zu den Schulferien in Niedersachsen auf: Wann starten die Herbstferien in Niedersachsen? Wann haben die anderen Bundesländer Herbstferien? Und: Wie fallen die weiteren Ferien im Jahr 2023 in Niedersachsen? Wir geben die Antworten – zur Planung und Vorfreude.

Wann sind die nächsten Ferien in Niedersachsen 2023?

Herbstferien : 16. Oktober bis 30. Oktober 2023

: 16. Oktober bis 30. Oktober 2023 Weihnachtsferien: 27. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024

Für die Ostfriesischen Inseln gelten teils gesonderte Daten.

Ferien 2024 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 1. und 2. Februar 2024

: 1. und 2. Februar 2024 Osterferien : 18. bis 28. März 2024

: 18. bis 28. März 2024 Ferientag in Verbindung mit Himmelfahrt : 10. Mai 2024

: 10. Mai 2024 Pfingstferien : 21. Mai 2024

: 21. Mai 2024 Sommerferien : 24. Juni bis 3. August 2024

: 24. Juni bis 3. August 2024 Herbstferien : 4. bis 19. Oktober 2024

: 4. bis 19. Oktober 2024 Weihnachtsferien: 23. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025

Für die Ostfriesischen Inseln gelten teils gesonderte Daten.

Ferien 2025 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 3. und 4. Februar 2025

: 3. und 4. Februar 2025 Osterferien : 7. bis 19. April 2025

: 7. bis 19. April 2025 Ferientage in Verbindung mit 1. Mai und Himmelfahrt : 30. April, 2. Mai und 30. Mai 2025

: 30. April, 2. Mai und 30. Mai 2025 Pfingstferien : 10. Juni 2025

: 10. Juni 2025 Sommerferien : 3. Juli bis 13. August 2025

: 3. Juli bis 13. August 2025 Herbstferien : 13. bis 25. Oktober 2025

: 13. bis 25. Oktober 2025 Weihnachtsferien: 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026

Für die Ostfriesischen Inseln gelten teils gesonderte Daten.

Ferien 2026 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 2. und 3. Februar 2026

: 2. und 3. Februar 2026 Osterferien : 23. März bis 7. April 2026

: 23. März bis 7. April 2026 Ferientag in Verbindung mit Himmelfahrt : 15. Mai 2026

: 15. Mai 2026 Pfingstferien : 26. Mai 2026

: 26. Mai 2026 Sommerferien : 2. Juli bis 12. August 2026

: 2. Juli bis 12. August 2026 Herbstferien : 12. bis 24. Oktober 2026

: 12. bis 24. Oktober 2026 Weihnachtsferien: 23. Dezember 2026 bis 9. Januar 2027

Für die Ostfriesischen Inseln gelten teils gesonderte Daten.

Herbstferien 2023: Dann startet die Schule in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und der Region

Wann fängt also die Schule in der Region Braunschweig-Wolfsburg an? Die Herbstferien enden in diesem Jahr am 30. Oktober – das ist ein Montag, und eine Besonderheit. Denn: Die Ferien wurden um einen Tag verlängert, um einen Brückentag zum Reformationstag am 31. Oktober zu schlagen. Dieser ist in Niedersachsen ein Feiertag und damit auch schulfrei. Als Ausgleich werden die Osterferien 2024 einen Tag kürzer ausfallen.

Das bedeutet: Die Schülerinnen und Schüler starten am Mittwoch, 1. November wieder mit dem Unterricht – und damit in eine kurze erste Schulwoche nach den Ferien.

Halloween in Sicht: Kürbisse zu schnitzen ist eine beliebte Tätigkeit im Herbst. Foto: Michael Reichel / dpa

Früh oder spät: So fielen die Herbstferien in Niedersachsen in den letzten Jahren

Wie die Sommerferien fallen, bestimmt in Deutschland ein „rollierendes System“. Hier ist Niedersachsen zusammen mit Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die „Ländergruppe II“ eingeordnet. Andere Ferientermine – wie zum Beispiel die Herbstferien – legen die Bundesländer selbst fest.

So fallen und fielen die Ferien im Herbst im niedersächsischen Schulkalender in den kommenden und vergangenen Jahren:

Herbstferien 2018 : 1. Oktober bis 12. Oktober

: 1. Oktober bis 12. Oktober Herbstferien 2019 : 4. Oktober bis 18. Oktober

: 4. Oktober bis 18. Oktober Herbstferien 2020 : 12. Oktober bis 23. Oktober

: 12. Oktober bis 23. Oktober Herbstferien 2021 : 18. Oktober bis 29. Oktober

: 18. Oktober bis 29. Oktober Herbstferien 2022 : 17. Oktober bis 28. Oktober

: 17. Oktober bis 28. Oktober Herbstferien 2023 : 16. Oktober bis 30. Oktober

: 16. Oktober bis 30. Oktober Herbstferien 2024 : 4. Oktober bis 19. Oktober

: 4. Oktober bis 19. Oktober Herbstferien 2025 : 13. Oktober bis 25. Oktober

: 13. Oktober bis 25. Oktober Herbstferien 2026 : 12. Oktober bis 24. Oktober

: 12. Oktober bis 24. Oktober Herbstferien 2027 : 16. Oktober bis 30. Oktober

: 16. Oktober bis 30. Oktober Herbstferien 2028: 23. Oktober bis 4. November

Welche Bundesländer haben 2023 gleichzeitig zu Niedersachsen Herbstferien?

Der Blick auf andere Bundesländer ist erkenntnisreich, um beispielsweise Urlaube und Ausflüge mit Bekannten oder der Familie entsprechend zu planen. In welchen Regionen Deutschlands ist voraussehbar viel los? Das sind die Herbstferien-Termine 2023 außerhalb Niedersachsens:

Baden-Württemberg : 30. Oktober bis 3. November

: 30. Oktober bis 3. November Bayern : 30. Oktober bis 3. November plus 22. November

: 30. Oktober bis 3. November plus 22. November Berlin : 23. Oktober bis 4. November

: 23. Oktober bis 4. November Brandenburg : 23. Oktober bis 4. November

: 23. Oktober bis 4. November Bremen : 16. Oktober bis 30. Oktober

: 16. Oktober bis 30. Oktober Hamburg : 16. Oktober bis 27. Oktober

: 16. Oktober bis 27. Oktober Hessen : 23. Oktober bis 28. Oktober

: 23. Oktober bis 28. Oktober Mecklenburg-Vorpommern : 9. Oktober bis 14. Oktober plus 30. Oktober und 1. November

: 9. Oktober bis 14. Oktober plus 30. Oktober und 1. November Nordrhein-Westfalen : 2. Oktober bis 14. Oktober

: 2. Oktober bis 14. Oktober Rheinland-Pfalz : 16. Oktober bis 27. Oktober

: 16. Oktober bis 27. Oktober Saarland : 23. Oktober bis 3. November

: 23. Oktober bis 3. November Sachsen : 2. Oktober bis 14. Oktober plus 30. Oktober

: 2. Oktober bis 14. Oktober plus 30. Oktober Sachsen-Anhalt : 16. Oktober bis 30. Oktober

: 16. Oktober bis 30. Oktober Schleswig-Holstein : 16. Oktober bis 27. Oktober

: 16. Oktober bis 27. Oktober Thüringen: 2. Oktober bis 14. Oktober

Service-Tipps für den Sommer und die Ferienzeit: