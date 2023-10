Braunschweig Wir stellen alle Termine für die niedersächsischen Feiertage und Brückentage vor. Und: So nehmen Sie am besten Ihren Urlaub.

Feiertage in Niedersachsen Feiertage und Brückentage in Niedersachsen – So fallen sie

Arbeitnehmer und Schülerinnen und Schüler können sich über das ganze Jahr verteilt immer wieder über kleinere Auszeiten abseits der klassischen Ferien freuen. Grund sind die zahlreichen gesetzlichen Feiertage, die sich oftmals mit praktischen Brückentagen kombinieren lassen.

Wir helfen bei der Urlaubsplanung und beantworten die wichtigsten Fragen rund um Feiertageund Brückentage in Niedersachsen: Welche Feiertage gibt es im Jahr? Welche Feiertage gibt es in anderen Bundesländern? Wie lässt sich mithilfe von Brückentagen möglichst viel Urlaubherausholen? Wir geben die Antworten – für eine vorausschauende Planung.

Welche gesetzlichen Feiertage gibt es in Niedersachsen 2023?

Neujahr : 1. Januar 2023

: 1. Januar 2023 Karfreitag : 7. April 2023

: 7. April 2023 Ostermontag : 10. April 2023

: 10. April 2023 Tag der Arbeit : 1. Mai 2023

: 1. Mai 2023 Christi Himmelfahrt : 18. Mai 2023

: 18. Mai 2023 Pfingstmontag : 28. Mai 2023

: 28. Mai 2023 Tag der Deutschen Einheit : 3. Oktober 2023

: 3. Oktober 2023 Reformationstag : 31. Oktober 2023

: 31. Oktober 2023 1. Weihnachtsfeiertag : 25. Dezember 2023

: 25. Dezember 2023 2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2023

Insgesamt kommt Niedersachsen so auf zehn arbeitsfreie gesetzliche Feiertage. Bundesweit sind neun gesetzliche Feiertage festgeschrieben. Der Reformationstag ist erst 2018 in Niedersachsen als gesetzlicher Feiertag am 31. Oktober eingeführt worden. Einige Bundesländer im Westen und im Osten haben elf Feiertage. Einzig Baden-Württemberg und Bayern haben zwölf arbeitsfreie Feiertage.

Feiertage in Niedersachsen 2024 – So fallen sie

Neujahr : 1. Januar 2024

: 1. Januar 2024 Karfreitag : 29. März 2024

: 29. März 2024 Ostermontag : 1. April 2024

: 1. April 2024 Tag der Arbeit : 1. Mai 2024

: 1. Mai 2024 Christi Himmelfahrt : 9. Mai 2024

: 9. Mai 2024 Pfingstmontag : 20. Mai 2024

: 20. Mai 2024 Tag der Deutschen Einheit : 3. Oktober 2024

: 3. Oktober 2024 Reformationstag : 31. Oktober 2024

: 31. Oktober 2024 1. Weihnachtsfeiertag : 25. Dezember 2024

: 25. Dezember 2024 2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2024

Feiertage in Niedersachsen 2025 – So fallen sie

Neujahr : 1. Januar 2025

: 1. Januar 2025 Karfreitag : 18. April 2025

: 18. April 2025 Ostermontag : 21. April 2025

: 21. April 2025 Tag der Arbeit : 1. Mai 2025

: 1. Mai 2025 Christi Himmelfahrt : 29. Mai 2023

: 29. Mai 2023 Pfingstmontag : 9. Juni 2025

: 9. Juni 2025 Tag der Deutschen Einheit : 3. Oktober 2025

: 3. Oktober 2025 Reformationstag : 31. Oktober 2025

: 31. Oktober 2025 1. Weihnachtsfeiertag : 25. Dezember 2025

: 25. Dezember 2025 2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2025

Feiertage in Niedersachsen 2026 – So fallen sie

Neujahr : 1. Januar 2026

: 1. Januar 2026 Karfreitag : 3. April 2026

: 3. April 2026 Ostermontag : 6. April 2026

: 6. April 2026 Tag der Arbeit : 1. Mai 2026

: 1. Mai 2026 Christi Himmelfahrt : 14. Mai 2026

: 14. Mai 2026 Pfingstmontag : 25. Mai 2026

: 25. Mai 2026 Tag der Deutschen Einheit : 3. Oktober 2026

: 3. Oktober 2026 Reformationstag : 31. Oktober 2026

: 31. Oktober 2026 1. Weihnachtsfeiertag : 25. Dezember 2026

: 25. Dezember 2026 2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2026

Welche gesetzlichen Feiertage hat Niedersachsen 2023 nicht?

Heilige Drei Könige : 6. Januar 2023 (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt)

: 6. Januar 2023 (Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt) Internationaler Frauentag : 8. März 2023 (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern)

: 8. März 2023 (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) Ostersonntag : 9. April 2023 (Brandenburg)

: 9. April 2023 (Brandenburg) Pfingstsonntag : 28. Mai 2023

: 28. Mai 2023 Fronleichnam : 8. Juni 2023 (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens, Teile Thüringens)

: 8. Juni 2023 (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens, Teile Thüringens) Mariä Himmelfahrt : 15. August 2023 (Saarland, Teile Bayerns)

: 15. August 2023 (Saarland, Teile Bayerns) Weltkindertag : 20. September 2023 (Thüringen)

: 20. September 2023 (Thüringen) Allerheiligen : 1. November 2023 (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

: 1. November 2023 (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) Buß- und Bettag: 22. November 2023 (Sachsen)

Welche religiösen Feiertage gibt es in Niedersachsen 2023?

Über die gesetzlichen Feiertage hinaus gibt es in Niedersachsen auch einige religiöse Feiertage. Diese gelten für die Mitglieder der jeweiligen Religionsgemeinschaften.

Religiöse Feiertage des Islams:

Fest des Fastenbrechens : 21. April 2023

: 21. April 2023 Opferfest: 27. Juni 2023

Religiöse Feiertage des Judentums:

Pessach (Passahfest): 6. und 7. April 2023 sowie 12. April und 13. April 2023

(Passahfest): 6. und 7. April 2023 sowie 12. April und 13. April 2023 Schawuot (Wochenfest): 26. und 27. Mai 2023

(Wochenfest): 26. und 27. Mai 2023 Rosch-Haschana (Neujahrsfest): 16. und 17. September 2023

(Neujahrsfest): 16. und 17. September 2023 Jom Kippur (Versöhnungstag): 25. September 2023

(Versöhnungstag): 25. September 2023 Sukkot (Laubhüttenfest): 30. September und 1. Oktober 2023

(Laubhüttenfest): 30. September und 1. Oktober 2023 Schemini Azeret (Schlussfest): 7. Oktober 2023

(Schlussfest): 7. Oktober 2023 Simchat Thora (Freudenfest): 8. Oktober 2023

Sind alle gesetzlichen Feiertage in Niedersachsen arbeitsfrei?

Arbeitnehmer haben an gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich von 0 bis 24 Uhr frei, gleiches gilt für Sonntage. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten trotz Feiertag bezahlen. Doch nicht alle Arbeitnehmer haben an den gesetzlichen Feiertagen frei. In einigen Fällen wird ihre geleistete Arbeit an Feiertagen dann gesondert entlohnt.

Heiligabend und Silvester sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, sodass Arbeitnehmer an diesen Tagen auch zur Arbeit verpflichtet werden können.

Welche Brückentage gibt es in Niedersachsen 2023?

Besonders arbeitnehmerfreundlich ist das Jahr 2023 in Niedersachsen nicht. Es gibt nur wenige geeignete Brückentage. Besser sieht es 2024 in Niedersachsen aus, da gibt es insgesamt zwölf einzelne oder paarweise zusammenhängende Brückentage.

Restliche Brückentage 2023 in Niedersachsen:

Brückentag rund um den Tag der Deutschen Einheit : 30. September bis 3. Oktober 2023 – Ein Urlaubstag, aber vier Tage frei

: 30. September bis 3. Oktober 2023 – Ein Urlaubstag, aber vier Tage frei Brückentag rund um den Reformationstag : 28. Oktober bis 31. Oktober 2023 – Ein Urlaubstag, aber vier Tage frei

: 28. Oktober bis 31. Oktober 2023 – Ein Urlaubstag, aber vier Tage frei Brückentag rund um den 1. Weihnachtstag : 23. Dezember bis 31. Dezember 2023 – Vier Urlaubstage, aber neun Tage frei

: 23. Dezember bis 31. Dezember 2023 – Vier Urlaubstage, aber neun Tage frei Brückentag rund um den 2. Weihnachtstag : 23. Dezember bis 26. Dezember 2023 – Ein Urlaubstag, aber vier Tage frei

: 23. Dezember bis 26. Dezember 2023 – Ein Urlaubstag, aber vier Tage frei Brückentage rund um Neujahr: 30. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 – Vier Urlaubstage, aber neun Tage frei

Wie hole ich 2024 in Niedersachsen den meisten Urlaub raus?