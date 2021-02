Corona-Pandemie: Die Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt

Der Arbeitsmarkt bleibt zum Jahresauftakt relativ stabil, der Arbeitsmarktbericht der Arbeitsagentur Göttingen für Januar verzeichnet aber erwartungsgemäß einen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Arbeitskräften saison- und pandemiebedingt rückläufig.

Knapp 15.000 Arbeitslose waren im Januar in Südniedersachsen bei der Agentur für Arbeit Göttingen und den Jobcentern der Region gemeldet. Demgegenüber sank die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen im Vergleich zum Vormonat, auch das ein erwarteter Rückgang. „Erwartet bedeutet mit Blick auf den Arbeitsmarkt im Rahmen der saisonal üblichen Entwicklung“, erläutert Klaus-Dieter Gläser, Chef der Göttinger Agentur für Arbeit. „Im Januar haben wir meist die höchste Zahl an Arbeitslosen, denn viele befristete Verträge laufen Ende des Jahres aus, oftmals auch kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten im Weihnachtsgeschäft. Hinzu kommen Beschäftigte aus Außenberufen, die wegen der Witterung meist vorübergehend entlassen werden. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage zum Jahresanfang immer gedämpft, weil um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel auch in vielen Personalabteilungen Ruhe einkehrt.“

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Während der Anstieg gegenüber dem Vormonat laut Agentur auf die saisonale Entwicklung zurückgeführt werden kann, ermöglicht das deutliche Plus der Arbeitslosenzahlen, beziehungsweise der deutliche Rückgang der Nachfrage gegenüber dem Vorjahresmonat einen Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie: Die Zahl der Arbeitslosen lag um 1.731 oder 13,1 Prozent über dem Januar-Wert 2020. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sank um 18,9 Prozent, ein Rückgang von 185 Arbeitsofferten.

Die Auswirkungen des ersten Lockdowns brachten in den folgenden Monaten einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region mit sich. Seit Juli entwickelt sich die Zahl der Arbeitslosen im üblichen saisonalen Verlauf, allerdings auf deutlich höherem Niveau.

In den Landkreisen Göttingen und Northeim, die zum Agenturbezirk Göttingen gehören, stieg die Arbeitslosigkeit im Januar sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch gegenüber Januar 2020. Die Arbeitslosenquote im Kreis Northeim stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 0,6 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Hier waren im zurückliegenden Monat 4.204 Menschen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, 273 oder 6,9 Prozent mehr als im Dezember und 418 (plus 11 Prozent) mehr als vor Jahresfrist. Ähnlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Landkreis Göttingen. Hier waren im Januar 10.784 Menschen arbeitslos gemeldet, 605 (plus 5,9 Prozent) mehr als im Dezember. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl um 1.313 (plus 13,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Landkreis Göttingen liegt bei 6,2 und damit 0,7 Prozentpunkte über dem Januar-Wert 2020. mp

