Corona-Impfung: Terminvergabe sorgt für Verwirrung

Kabinen im Impfzentrum in Herzberg. Noch können im Landkreis Göttingen keine Termine vereinbart werden, da kein Impfstoff zur Verfügung steht.

Göttingen. Zahlreiche irritierte Impfberechtigte riefen am Donnerstag bei den Kreisverwaltungen an, aber Termine vergibt das Land.

Der Beginn der Terminvergabe für Corona-Impfungen in Niedersachsen hat am Donnerstag für Trubel in den Verwaltungen der Landkreise Göttingen und Goslar gesorgt. Die Online-Terminvergabe durch das Land sorgte für Verwirrung. Eine Herzbergerin berichtete unserer Zeitung, dass sie sich zwar für eine Impfung anmelden dürfe, aber die Impfzentren des Landkreises Göttingen auf der Internet-Seite gar nicht aufgeführt sind.

Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann bestätigte dies auf unsere Nachfrage und berichtete von zahlreichen Anrufen irritierter Einwohner bei der Kreisverwaltung. Er erläuterte die Situation: „Aktuell sind noch keine Terminbuchungen für die Impfzentren des Landkreises Göttingen möglich. Der Grund: Impfstoff für den Start des Impfbetriebs in den Impfzentren steht nicht zur Verfügung. Es liegt dem Landkreis keine Benachrichtigung vor, wann mit einer Lieferung des Impfstoffs in ausreichender Menge gerechnet werden kann.“ Deshalb sei der vom Land verkündete Start der Terminvergabe – wie in weiteren Landkreisen auch – hier nicht möglich. „Sobald der Landkreis die Information erhält, dass Impfstoff zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert wird, kann die Terminvergabe für die Impfzentren des Landkreises starten.“ Der Start der Terminvergabe werde dann „frühestmöglich und auf allen verfügbaren Kanälen öffentlich bekannt gemacht.“

Lieferung wohl Mitte Februar

Ausgehend vom bisherigen Rhythmus der Impfstofflieferungen stelle sich der Landkreis auf eine Lieferung Mitte Februar ein.

Auch die Goslarer Kreisverwaltung berichtete von einem „enormer Ansturm auf das Bürgertelefon.“ Die meisten Anrufer erkundigen sich dort – leider vergeblich – nach der Vereinbarung eines Impftermins, da die Hotline des Landes überlastet sei. Der Landkreis habe keine Möglichkeiten zur Terminvergabe.

