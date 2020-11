Die Angst der Patienten: „Den Blick vergesse ich nie“

Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind während der Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sind noch genug Betten frei, gibt es genug Atemgeräte, können die Patienten weiterhin gut und verlässlich versorgt werden? Wie geht es den Menschen dabei, die auf den Intensivstationen die Schwerkranken versorgen? Was erleben sie? Wie gehen sie mit Stress und Angst um? Jenni Sonntag und Matthias Bednarzik, Intensiv-Pflegekräfte im Evangelischen Krankenhaus Weende (EKW), berichten über ihre Arbeit in der ersten und zweiten Welle.

Seit zwölf Jahren arbeiten die beiden auf Intensivstationen; die Corona-Pandemie und die Versorgung der an Covid-19 Erkrankten aber ist auch für sie in mehrfacher Hinsicht eine besondere Belastung. Am Anfang, während der ersten Welle im März und April, sei die Stimmung unheimlich angespannt gewesen, erzählt Sonntag. Es sei ein Warten auf „den Tsunami“ gewesen, auf die große Welle von Erkrankten. Zum einen habe es so wenig Wissen über die Krankheit gegeben. „Wir wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt“ bei der Versorgung der Patienten, aber auch beim eigenen Schutz vor der Infektion. „Ich hatte richtig Angst“, sagt sie. Und das habe sie sonst nie gehabt, obwohl sie auch andere Fälle mit hoch ansteckenden Krankheiten wie beispielsweise Tuberkulose versorgen. „Da ist aber das Krankheitsbild bekannt“, so Bednarzik.

Bislang keine Überlastung

Inzwischen wüssten sie, dass die Schutzmaßnahmen funktionieren, Isolationsmaßnahmen für die Patienten greifen, der Schutz für die Pflegekräfte und Ärzte. Bislang habe sich im EKW noch keiner angesteckt, so Bednarzik. Alles habe sich eingependelt.

18 Intensivbetten hat das Weender Krankenhaus am Standort Göttingen, sechs in Lenglern zur Beatmungsentwöhnung. Vier Intensivbetten stehen momentan (bei Eskalationsstufe 1 von 4) den Covid-19-Patienten zur Verfügung, mit normaler Personalausstattung könnten 18 Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden, so EKW-Sprecher Stefan Rampfel. Im äußersten Notfall könnte der Aufwachraum des OP-Bereiches als Intensivstation genutzt werden, sodass dann 28 Intensivbetten zur Verfügung stünden.

Bisher nicht notwendig

Bislang war das nicht notwendig: Im gesamten April waren es 18 Patienten, jetzt bei der zweiten Welle im November waren es 17 Patienten, am Sonnabend war kein Covid-Patient mehr auf der Intensivstation. Das könne sich aber schnell wieder ändern.

Vieles sei bei den Covid-19-Patienten anders als bei anderen Intensiv-Patienten, erzählen Sonntag und Bednarzik. „Der Zustand der Patienten verschlechtert sich oft sehr schnell.“

In wenigen Stunden werde aus einem Patienten, der noch selbstständig atmet, ein Fall für die Beatmung. Dieses schnelle Fortschreiten binde viele Kräfte. Da komme man häufig „drei bis vier Stunden nicht mehr raus aus der Box“, so Sonntag.

Hygienekonzept im Evangelischen Krankenhaus Weende Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) habe schon zu Beginn der Krise ein umfassendes Hygienekonzept etabliert, sagt EKW-Sprecher Stefan Rampfel. Dazu zähle neben den üblichen Hygienestandards auch eine neue Zutrittsregelung. Alleine bis Ende Oktober wurden bereits rund 20.000 Corona-Tests im EKW durchgeführt, 15.000 davon bei Patienten und 5.000 bei den Beschäftigten. Eingänge für Personal und Patienten wurden getrennt, bei der Aufnahme erfolge eine Risikoeinschätzung für jeden Patienten und Besucher. Es werde Fieber gemessen, Mitarbeiter fragten nach Erkältungserscheinungen sowie nach möglichen Corona-Kontakten. Alle Patienten, die stationär aufgenommenen werden, sei es als Notfall über die Zentrale Notaufnahme oder zu einer geplanten Operation, werden auf Corona getestet. Fällt der Test positiv aus, wird der Patient in einen Isolierbereich gebracht, sodass ein Kontakt zu anderen Patienten ausgeschlossen ist. Das Ergebnis des Corona-Schnelltests in der Notaufnahme liegt nach einer Stunde vor.

Auf der Intensivstation im EKW nehmen die Kollegen Rücksicht aufeinander. Wer Angehörige aus einer Risikogruppe hat, versorge beispielsweise hier keine Covid-Patienten. „Kollegial verantwortlich“ werde das aufgeteilt, sagt Bednarzik, der genauso wie Sonntag keine Probleme damit hat. Obwohl es bei der Versorgung Momente gebe, die sie sehr stark bewegten. Sie sei beispielsweise einmal dabei gewesen, als ein Patient, bei dem sich die Lungenfunktion extrem verschlechterte, vom Ärzteteam aufgeklärt wurde, dass er wahrscheinlich in ein paar Stunden künstlich beatmet werden müsse. Bei vollem Bewusstsein müsse so jemand sich dem großen Risiko stellen, möglicherweise nicht wieder aufzuwachen.

„Das geht einem schon nahe“

Laut verschiedener Studien aus dem März und April sterben etwa 66 Prozent der Covid-Patienten, die beatmet werden müssen. „Den Blick vergesse ich nie“, sagt Sonntag. Der Patient „hatte so eine Angst“. Der Betroffene wisse eben nicht, ob „er wieder aufwacht, wir auch nicht. Das geht einem schon nahe“, sagt auch Bednarzik.

Der Tod gehöre dazu, manche Wochen seien härter, manche weniger, so erzählen die beiden Pflegekräfte. Sie müssten bei diesen Patienten auch mehr kompensieren, da sie ja keinen Besuch haben dürfen: „Wir halten dann die Hand.“ Bei den Patienten, die im Sterben liegen, dürfe zwar Besuch kommen. Diese Ausnahmen seien „ganz, ganz wichtig“, so Bednarzik. Einige Angehörige hätten allerdings solche Angst vor der Krankheit, dass sie sich nicht trauten zu kommen, ergänzt Sonntag. Da seien die Pfleger dann auch als Trostspender gefragt.

Und wie kommt mit man mit diesen Belastungen zurecht? „Kommunikation untereinander ist das A und O“, sagt Bednarzik. Man müsse sich das von der Seele reden, ergänzt Sonntag. Vor allem mit den Kollegen. Ob man es mit nach Hause nehme, müsse jeder selbst entscheiden. Hilfe könne auch die Seelsorge im Haus bieten, ergänzt Bednarzik.

Etwas anderes, als auf der Intensivstation zu arbeiten, kommt für die beiden aber trotz allem überhaupt nicht infrage. „Das ist meins“ sagt Sonntag. „Da leb ich für“, so sagt es ihr Kollege.

