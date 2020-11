Tourismus im Harz drohen 800 Mio. Euro Umsatzverlust

Der erneute Lockdown trifft den Fremdenverkehr im Harz hart. Der Harzer Tourismusverband (HTV) berichtet, dass der Harztourismus bereits im ersten Lockdown von März bis Mai Umsatzverluste von ca. 400 Mio. Euro verkraften musste. „Schätzungen zufolge werden sich diese Zahlen aufgrund der aktuellen Situation bis Jahresende nahezu verdoppeln“, so der HTV.

Fremdenverkehr hatte sich im Sommer erholt

Dabei hatte sich der Fremdenverkehr im Harz nach den enormen Rückgängen bei den Gästeübernachtungen im Frühjahr, die landesweit zu verzeichnen waren, im Sommer sogar schneller erholt als andere Urlaubsregionen in Niedersachsen, wie die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHK) berichtet. Im April, als touristische Übernachtungen den gesamten Monat über nicht zulässig waren, sank laut IHK die Zahl der Gästeübernachtungen in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr um 90 Prozent, im Harz sogar um 94 Prozent. Im Juli betrug das Minus zum Vorjahr hier noch 12 Prozent gegenüber 18 Prozent im Landesdurchschnitt.

Der NDR berichtete Ende August, dass in der Tourismusbranche Niedersachsen „Zufriedenheit mit dem bisherigen Sommergeschäft“ herrsche. Landesweit seien Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze sehr gut gebucht. Die Besucherzahlen in den Sommermonaten waren laut NDR im Harz teilweise höher als sonst, etwa in Goslar. Der erneute Lockdown droht nun jedoch, die Bilanz endgültig zu verhageln. Die Aussichten seien düster, beklagt etwa der Deutsche Industrie- und Handelskammertag: 90 Prozent der Firmen aus der Reisebranche erwarteten Umsatzrückgänge von 50 Prozent und mehr in diesem Jahr. Ein Drittel des Gastgewerbes rechne ebenfalls mit einem Umsatzrückgang um über die Hälfte.

Tourismus wichtiger Wirtschaftsfaktor im Harz

Der Tourismus spielt als Wirtschaftsfaktor in der Harzregion eine wichtige Rolle, so der HTV. Das belegen die Zahlen der neuen Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ – erstellt vom dwif München. Im letzten „normalen“ Tourismusjahr 2019 generierte der Harz über alle Beherbergungsarten hinweg mehr als 11 Mio. Übernachtungen, zudem konnten über 40 Mio. Tagesgäste begrüßt werden. Das alles bescherte der Region laut HTV einen Bruttoumsatz über alle Umsatzstufen hinweg von ca. 2,2 Mrd. Euro. Der relative Beitrag des Tourismus zum Primäreinkommen im Harz insgesamt liegt bei 6,4 Prozent. Profiteure der generierten Umsätze sind – fast jeweils zur Hälfte – das Beherbergungs- und Gastgewerbe sowie der Einzelhandel und flankierende Dienstleistungsbereiche. „Damit trägt der Tourismus wesentlich zum Erhalt wichtiger Infrastrukturen bei, von denen gleichermaßen Gäste wie Einheimische profitieren“, stellt der Verband fest. „Er ist ein harter und weicher Standortfaktor zugleich – dessen Abhängigkeiten und Wirkungsweisen insbesondere in den Lockdownphasen dieses Jahres deutlich wurden und werden.“

