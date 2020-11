Corona-Impfstoff: Biontech-Leiterin hat Abitur im Harz gemacht

Große Freude und Stolz an Bad Harzburgs Werner-von-Siemens-Gymnasium (WvS), denn die altehrwürdige Schule hat eine zurzeit weltberühmte Ex-Schülerin: Dr. Özlem Türeci, die zusammen mit ihrem Mann Ugur Sahin die Firma Biontech leitet und einen vielversprechenden Corona-Impfstoff auf den Markt bringt, hat 1986 am „Werner“ ihr Abitur gemacht. Die Goslarsche Zeitung hat sich bei ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern sowie bei Mitschülern umgehört. Wie war die Star-Wissenschaftlerin damals als Schülerin?

Türeci kam 1984 vom städtischen Gymnasium Bad Driburg ans WvS nach Bad Harzburg. Seither ist viel Zeit vergangen und Özlem Türeci gab auch nur ein zweijähriges Gastspiel am WvS-Gymnasium. Entsprechend verblassen Erinnerungen, und doch hat die junge Frau damals Eindruck hinterlassen. „Sehr zielgerichtet, freundlich und stets ansprechbar“ sei sie gewesen, so Mitschüler. Sie habe in allen Fächern geglänzt und sei eine tragende Säule des Unterrichts gewesen. Oder, wie es ihr damaliger Klassenkamerad Uwe Pape ausdrückt: „Wenn man nicht mehr weiter wusste, hat man Özlem gefragt.“ Pape war mit Türeci im selben Abitur-Leistungskurs Mathematik bei Dietrich Naujok.

„Großes Interesse an Mathematik“

Naujok selbst erinnert sich gern an die junge Frau mit dem „großen Interesse an der Mathematik, dem scharfen analytischen Verstand und dem guten Vorwissen“. Als Türkin sei Özlem Türeci seinerzeit am Gymnasium noch eine Exotin gewesen, aber nicht im negativen Sinne. „In der Klasse war sie anerkannt.“ Ob er stolz darauf ist, was aus seiner ehemaligen Schülerin geworden ist? „Stolz ist das falsche Wort, ich freue mich.“ Er habe nach dem Abitur die junge Frau aus den Augen verloren. Umso schöner sei es, nun plötzlich festzustellen „Mensch, die kennst Du doch!“ Große Karrieren von Abiturienten gebe es viele, aber eine, wie die von Özlem Türeci, sei natürlich „völlig ungewöhnlich“.

Ein Ausschnitt aus der Abitur-Zeitung 1986. Vorn in der Mitte Özlem Türeci. Foto: Holger Schlegel

Auch andere ehemalige Lehrerinnen und Lehrer sind noch heute beeindruckt. „Sie brachte unglaublich viel Wissen mit“, erzählt Anka Plawitzki, die viele Jahre als Chemie- und Biolehrerin am WvS tätig war und mit Türeci auch nach deren Schulzeit noch lange Kontakt hatte. „Sie war eine Überfliegerin“, so Plawitzki. Auch ihr ehemaliger Lehrerkollege Volker Dietrich erinnert sich gern an die „ausgesprochen vornehme, zurückhaltende junge Dame“, die „Kompetenz durch und durch“ in den Unterricht eingebracht habe.

Martin Plawitzki hatte Özlem Türeci in seinen Fächern Geschichte beziehungsweise Politik. Und auch wenn die junge Frau schon damals ein enormes Faible für Naturwissenschaften gehabt haben soll, war sie auch in Plawitzkis Unterricht „eine Überfliegerin“, die auffiel – weswegen er sich auch noch gut an sie erinnern könne.

Zur Person Özlem Türeci ist die Tochter eines türkischen Chirurgen, der aus Istanbul nach Deutschland gekommen war und in dem katholischen Krankenhaus St. Elisabeth-Stift in Lastrup im Landkreis Cloppenburg arbeitete. Sie besuchte das Städtische Gymnasium Bad Driburg, zog mit ihrer Familie nach Bad Harzburg und besuchte dort von 1984 bis 1986 das Werner-von-Siemens-Gymnasium. Anschließend studierte sie Medizin an der Universität des Saarlandes in Homburg. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Ugur Sahin kennen. Mit ihm wechselte sie im Jahr 2000 als Privatdozentin an die Universität Mainz, wo sie sich in der Krebsimmuntherapie hervortat. 2008 gründete das Ehepaar das Unternehmen Biontech, Özlem Türeci wurde 2018 zur medizinischen Geschäftsführerin (CMO) ernannt. Biontech entwickelte einen potenziellen Impfstoff, in den aktuell weltweit große Hoffnungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gesetzt werden.

Direktor war zur damaligen Zeit der mittlerweile verstorbene Heinrich Söding, aber auch sein Nachfolger Ludwig Himstedt war in den 80er-Jahren schon an der Schule tätig. Er hatte Özlem Türeci nie im Unterricht, spricht aber von einer Schülerin, „auf die wir stolz sein können“.

„Richtig tolle Schülerin“

Das ist die Schule auch, sagt die heutige Direktorin Inga Rau. „Ich bin begeistert, dass auch unsere Schule so tolle Menschen hervorbringt.“ Ohne ins Detail zu gehen, kann Rau, auch wenn sie erst viele Jahre nach Türecis Abitur an die Schule kam, beim Blick in die Akten von einer „richtig tollen Schülerin“ berichten, die flächendeckend gute bis sehr gute Noten gehabt habe. Und? Wird die Schule sie einmal einladen? „Momentan wird sie sicherlich etwas Anderes zu tun haben“, sagt Inga Rau. Aber grundsätzlich könne sie sich eine Einladung sehr gut vorstellen, eine so tolle Persönlichkeit habe bestimmt Spannendes zu berichten.

Die Frage, was Dr. Özlem Türeci aus ihrer Schulzeit in Bad Harzburg noch in Erinnerung geblieben ist, muss übrigens zunächst unbeantwortet bleiben. Anfragen bei Biontech blieben ohne Reaktion – dort hat man derzeit allerdings auch andere Dinge zu tun.