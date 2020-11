Diese Tipps können gegen den Herbst- und Corona-Blues helfen

Das Leben läuft auf Sparflamme. Kultureinrichtungen sind dicht, an Sport mit anderen in Hallen, Fitness-Studios und Bädern ist nicht zu denken. Das Nachtleben ist tot. So manch einem schlagen nicht nur die kurzen, trüben, grauen Tage und die Untätigkeit aufs Gemüt, oft ist es auch die Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen der Corona-Pandemie, die ängstlich werden lässt. Folgende Tipps können sowohl gegen Herbst- als auch gegen den Corona-Blues helfen.

Göttingen neu entdecken

Für Lars Wätzold von der Göttinger Comedy Company bedeutet die Corona-Pandemie mit all ihren derzeitigen Regelungen vor allem: keine Auftritte, keine Gagen, aber viel Zeit für andere Dinge. Kochen etwa oder im Garten arbeiten, meint Wätzold. Schon im Lockdown im Frühjahr hat Wätzold eine neue Leidenschaft entdeckt: gemeinsam mit einem Freund auf Spaziergängen die Stadt neu- und wieder entdecken. „Einfach mal durchs Ostviertel spazieren, durch Straßen, in die man sonst nicht unbedingt kommt“, rät Wätzold.

Oder die Nordstadt zwischen Kreuzbergring und Christophoruskirche erkunden. Auch sei das Gebiet am Klausberg und Nonnenstieg jenseits des ehemaligen IWF-Geländes mit dessen abwechslungsreicher Architektur – inklusive der Corvinuskirche – recht reizvoll. Wätzold empfiehlt: Auch die „weniger feinen Gegenden“ zu durchstreifen. Auch das lohne sich.

Die Fantasie schweifen lassen

„Einfach mal in den Gottesdienst gehen.“ Der Tipp von Matthias Opitz scheint für einen Pastor naheliegend. Umso mehr gilt das aber in der Corona-Zeit für Menschen, die auch jenseits von Kontaktbeschränkungen in der Pandemie ohnehin nur wenige Sozialkontakte hätten oder unter leichter Sozialphobie litten, sagt der Pastor der Stephanus-Gemeinde. Beides werde durch die jetzige Situation verstärkt, viele – von Jugendlichen über junge Erwachsene bis zu älteren Mitmenschen – seien betroffen. Der Gottesdienst biete ihnen die Gelegenheit, in Gemeinschaft mit anderen zu sein, ohne gleich mit ihnen in direkten Kontakt zu treten, sagt Opitz. Wer ohnehin schon ängstlich durchs Leben gehe, komme in diesen Tagen kaum zur Ruhe, weiß Opitz. Ihnen rät er, sich in ihrer Fantasie an einen schönen Ort zu denken und sich vorzustellen, wie es dort aussieht, riecht, anhört und sich anfühlt. Das könne helfen, seine Angst zu lindern.

Opitz selbst vermeidet es in diesen Tagen, Nachrichten am Mobiltelefon zu konsumieren. Er greift lieber zur Zeitung, gern zum Tageblatt. So nehme man Hektik aus dem unübersichtlichen Nachrichtenfluss, sagt Opitz. Als Pastor leitet er gerade eine Konfirmandengruppe. Dort hat er sich umgehört, wie die Schüler mit der Pandemie-Zeit umgehen und ihr Leiden unter der Kontaktsperre mindern: „Viele fangen an, etwas Neues zu lernen“, berichtet er. Andere nutzten die Zeit für lange Telefonate. Viele, so weiß Opitz, verbringen ihre Freizeit mit Online-Spielen.

Launige Detektivarbeit

Die Bars sind dicht, die Kinos geschlossen, Köstlichkeiten aus dem Restaurant gibt es nur für Zuhause – endlich einmal Zeit für ein Brettspiel mit der Familie. Doch welches? Arne Soltendiek, Inhaber der Spieleburg in Göttingen, empfiehlt „MicroMacro: Crime City“ von Pegasus-Spiele.

„Dabei handelt es sich im Prinzip um ein riesiges Wimmelbild“, sagt der Spielefachmann. Gemeinsam erkunden die bis zu vier Spieler den großformatigen, 75 mal 110 Zentimeter großen Stadtplan der Crime City, jener Stadt, in der hinter jeder Ecke das Verbrechen lauert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Detektiven und lösen zusammen einen der 16 in dem Wimmelbild versteckten Kriminalfälle. Motive ermitteln, Beweise finden und die Täter überführen, ein aufmerksames Auge ist dabei ebenso gefragt wie Kombinationsgabe. Das sei von den Regeln her gar nicht kompliziert und alle Mitspieler seien die ganze Zeit beschäftigt, sagt Soltendiek über die Pluspunkte des Spiels. Und das Wichtigste: „Es macht richtig viel Spaß.“ Wer „MicroMacro: Crime City“ vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann das in der Göttinger Spieleburg, Theaterstraße 17, oder im Internet auf: micromacro-game.com.

Bewegung in der Natur

Dribbeln, schlenzen, sprinten, flanken, schießen, jubeln – Göttingens Fußball ist durch die aktuellen Corona-Verordnungen zu einem jähen Halt gekommen. Training und Spielbetrieb sind seit Anfang November abgesagt. Wie beim Fußball gilt derzeit für sämtliche Mannschaftssportarten: nicht gestattet. Ausweichen ins Fitnessstudio oder in die Schwimmhalle? Fehlanzeige. Nicht gestattet. Um nicht völlig aus dem Training zu kommen, hat SVG-Göttingen-Spieler Nicolas Krenzek einen Laufplan bekommen. Eine Runde Joggen sei für den Bewegungsdrang schon gut, sagt der Fußballer, der nun regelmäßig seine Runden in und um Bremke zieht. Ein wenig Home-Work-out mit Liegestützen, ein wenig Hanteltraining seien auch gut, meint Krenzek. Und er empfiehlt: Wanderungen zu unternehmen oder einfach spazieren zu gehen. Hurkut- und Jägerstein im Reinhäuser Wald seien etwa lohnende Ziele.

Er selbst hat am vergangenen Wochenende den Brocken bezwungen. „Das ist schon ein Highlight“, sagt Krenzek. Er rät, früh den Gipfel zu erklimmen. Schnell würde es auf dem höchsten Harzberg so voll, dass es arge Mühe mache, den gebotenen Mindestabstand zu Mitwanderern einzuhalten.

Scharfes Wurzelgemüse

„Eine heiße und etwas scharfe Suppe nach einem langen Spaziergang“ empfehlen Martina und Mark Albertus, Inhaber des Restaurants „Zum Drakenberg“ in Roringen. Am liebsten kochten sie mit Ingwer. Das Wurzelgemüse wärme den Körper „von innen heraus“, betont Martina Albertus. In Form eines fruchtigen Ingwer-Tees oder einer Möhren-Ingwer-Suppe schmecke das angenehm scharfe Gewürz, wenn man „ordentlich durchgefroren“ ist, besonders gut.

Ein weiterer Koch-Tipp, den Mark Albertus nennt, ist eine „Kürbissuppe mit Zitronengras und etwas Chili“. Saisonales Gemüse und die leichte Schärfe sorgten für den richtigen Genuss. Neben dem Verzehren der Köstlichkeiten genieße das Ehepaar auch das gemeinsame Zubereiten. Gerade in der aktuellen Situation, in der die Familie Albertus Corona-bedingt ihren Betrieb schließen muss, versuchen sie ganz besonders, die neu gewonnene „Zweisamkeit zu genießen“. Somit plädiert Martina Albertus für ein „leckeres Essen und Zeit mit der Familie“, um gut gelaunt durch den Corona-Lockdown zu kommen.

