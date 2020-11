Corona-Hilfen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Betrüger

Es geht um 690.000 Euro: 94 Verfahren wegen Subventionsbetrugs mit Corona-Soforthilfen bearbeitet die Staatsanwaltschaft Göttingen derzeit. Dabei hatte sich ein Großteil der Beschuldigten unter falschen Angaben die maximale Fördersumme erschlichen, wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Mohamed Bou Sleiman, mitteilt.

Die meisten Verfahren seien im April, Mai und Juni hereingekommen, berichtet er. Die Fälle würden seitdem alle geprüft und aufgearbeitet. „Auffällig war, dass viele Antragsteller exakt 3.000 Euro Betriebskosten im Monat haben“, sagt der Sprecher der Abteilung Wirtschaftskriminalität. Sleiman erläutert: „Die Antragsteller mussten ihre Betriebskosten für drei Monate angeben, die maximale Fördersumme für diesen Zeitraum betrug 9.000 Euro.“ Die Antragsteller hätten teils genau die Förderhöchstgrenze ausgereizt.

Wohnungsdurchsuchungen und Vermögenspfändung möglich

Es seien auch Fälle darunter, bei denen die Antragsteller keine Unternehmen angemeldet hätten oder diese nicht als Hauptgewerbe betreiben würden, auch das sei Subventionsbetrug. Das Geld müsse auf jeden Fall zurückgezahlt werden, denn „Straftaten sollen sich nicht lohnen.“ Dazu könne sich die Staatsanwaltschaft Einziehungsmaßnahmen wie Wohnungsdurchsuchungen und Vermögenspfändung bedienen, sobald ein gerichtlicher Beschluss vorliege. Diese Maßnahmen seien zum Teil erfolgreich, teils aber auch nicht: „Manche haben das Geld bereits ausgegeben, manche haben es umgelagert“, sagt Sleiman. Da zunächst eine Extrastelle der Polizei ermittele, liege zwischen dem anfänglichen Geldwäscheverdacht und der Verfahrensaufnahme der Staatsanwaltschaft manchmal ein Zeitraum von bis zu einem Monat: „Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten vermehrt Anklagen gibt.“ Acht Verfahren habe die Staatsanwaltschaft bereits abgeschlossen.

„Verfahrenseinstellung kommt nicht infrage“

Wer geständig ist und das Geld zurückzahlt, bleibt aber von rechtlichen Folgen nicht verschont: „Eine Verfahrenseinstellung kommt für die Staatsanwaltschaft Göttingen nicht infrage“, betont Sleiman. Es gebe immer einen Strafbefehl oder eine Anklage. Das Strafmaß werde individuell gefällt. Eine Geldstrafe sei fast immer sicher, auch Freiheitsstrafen seien möglich.

Mit dem Geld abgesetzt habe sich noch niemand: „Bislang haben wir alle Personen ausfindig gemacht“, sagt Sleiman. Manchmal sei aber der Hintermänner des Betrugs schwer habhaft zu werden: So werde derzeit ein Fall gegen einen Obdachlosen, der 9.000 Euro an Subventionen erhalten hätte, bearbeitet. Den Obdachlosen habe man gefunden, der Sachverhalt sei aber etwas komplizierter: „Dem Mann wurden 1.000 Euro von einem bislang noch Unbekannten dafür versprochen, dass er seine Konto- und Kontaktdaten an ihn weitergibt. Der Hintermann hat schließlich 8.000 Euro an Subventionen vom Konto des Obdachlosen kassiert.“

