So verhindert EKW eine Ansteckung mit Corona – und was das kostet

Derzeit werden im Evangelischen Krankenhaus Weende (EKW) drei Covid-19-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Täglich verzeichnet die Klinik am Eingang bis zu 500 Kontakte – Patienten und Besucher, die in das Haus kommen. Dennoch: „In unserem Haus hat sich bis heute niemand infiziert”, sagt der medizinische Direktor des Hauses, Prof. Michael Karaus.

Das EKW arbeitet mit einem speziellen Corona-Schutzkonzept. Und das beginnt bereits vor dem Eingang. „Kein Zutritt für Besucher aus den Risikogebieten Northeim, Eichsfeldkreis, Bad Gandersheim...” Andere Gäste dürfen zu den Besuchszeiten ihre Angehörigen aufsuchen – nur mit Maske. Dafür checken sie mit einem QR-Code oder einem Papierformular ein.

Der Ablauf

Am Eingangsschalter wird bei allen Patienten und Besuchern kontaktlos Fieber gemessen und die Besucher werden zudem befragt. Timmo Kuhlemann und Kollegen sortieren dann. Wer mit einem verknacksten Knöchel und mit Fieber kommt, der muss sofort einen anderen Weg als andere Besucher und Patienten einschlagen. Beim kleinsten Verdacht auf das Virus werden die Wege sofort getrennt. „Ab einer Temperatur von etwa 37,5 Grad reagieren wir”, sagt Kuhlemann.

Ähnliches gilt für Patienten, die liegend und mit Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht werden. Dort herrscht ebenfalls ein strenges System. „Wir kategorisieren die Patienten bei Ankunft in fünf Klassen”, erklärt Jens Martin. Temperatur, Risikogebiet, Symptome, Kontakte: Wer das Virus einschleppen könnte, wird sofort isoliert. Und zwar solange, bis ein negatives Test-Ergebnis vorliegt. Der Non-Covid-Flur kann mit einem Rolltor abgesichert werden. „Das Tor haben wir bereits zu Ebola-Zeiten einbauen lassen”, so Martin. Auch ein separater CT steht zur Verfügung, um beispielsweise die Lungen von Patienten auf Covid-19 zu untersuchen.

„Quantensprung”

Karaus spricht von einem „Quantensprung”. Denn in der Notaufnahme kommen seit Sommer Schnelltests zum Einsatz, die nach kurzer Zeit bereits Entwarnung geben können und den Patienten eine längere Isolierung ersparen. Seit Beginn der Pandemie, so erklärt es EKW-Hygieniker Dr. Volker Meier, wurden in der Klinik rund 18.000 Corona-Tests vorgenommen. „Alle Patienten mit geplanten Behandlungen werden einem Test unterzogen.” Die Ergebnisse des klassischen PCR-Tests liegen zumeist noch am Abend nach einem morgendlichen Test vor – dieses Verfahren gilt als das zuverlässigste.

Etwa 2.250 Schnelltests seien laut Meier bereits in der Notaufnahme zum Einsatz gekommen. Diese Testkits seien streng limitiert und diesen Patienten vorbehalten.

Thema Kosten

Meier spricht von einer „differenzierten Teststrategie” bei der auch Antigen-Schnelltests genutzt werden, etwa bei Mitarbeitern mit leichten Erkältungssymptomen. Sollte der Test positiv sein, müssen die Mitarbeiter zum PCR-Test und zuhause bleiben, bis ein negatives Ergebnis vorliegt.

Wie Frank Czeczelski, kaufmännischer Geschäftsführer des EKW erklärt, hätten die Corona-Tests das Haus bislang rund 900.000 Euro gekostet. „Und die Krankenkassen zahlen das nicht komplett”, sagt er. Insgesamt, so Czeczelski, habe das Weender Krankenhaus bis dato etwa 3,5 Millionen Euro für Corona-Maßnahmen ausgegeben.

