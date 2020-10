Harzklub feiert auf dem Brocken 30 Jahre Deutsche Einheit

Auch in den vergangenen Jahren wurde der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober durch den Harzklub auf dem Brocken gefeiert.

Brocken. Eine Freiluftveranstaltung wird am 3. Oktober rund um das Wolkenhäuschen ausgerichtet. Vier geführte Wanderungen leiten auf den Gipfel.

Der Harzklub feiert 30 Jahre Deutsche Einheit am 3. Oktober auf dem Brocken und lädt Interessierte aus diesem Grund zu einer Freiluftveranstaltung rund um das Wolkenhäuschen ein. „Voller Stolz blickt der Harzklub auf 30 Jahre Deutsche Einheit zurück, denn er war der erste Verein, der sofort nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze flächendeckend im Harz tätig wurde mit dem Ziel, den Wandertourismus länderübergreifend wieder zu ermöglichen“, erklärt dazu Harzklub-Geschäftsführerin Annett Drache in einer Mitteilung.

In der DDR war der Harzklub verboten, doch bereits 1990 konnten 33 Harzklub-Zweigvereine im Ostharz wiedergegründet werden. Binnen kurzer Zeit wurden durch aktive Harzklub-Mitglieder die Wanderwege verknüpft und ausgeschildert. Gemeinsam mit den Landesvermessungsämtern in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wurde im April 1990 die neue Wanderkarte „Mittlerer Harz“ herausgegeben.

Rückblick auf turbulente Zeiten

„Unsere traditionelle Veranstaltung am 3. Oktober wird genutzt, um Rückblick auf die turbulente Zeit der Wende zu halten und gemeinsam den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zu feiern. Hierzu laden wir alle Wanderfreunde herzlich ein“, so Drache weiter. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es eine Freiluftveranstaltung am Wolkenhäuschen werden. Alle Teilnehmer werden gebeten, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten.

Zusammen geht es bei den Wanderungen auf den Brocken. Foto: Mark Härtl / HK (Symbol)

Die traditionelle Gedenkfeier beginnt um 11 Uhr. Es spricht der Harzklub-Präsident und Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Dr. Oliver Junk. „Wir freuen uns sehr, dass die ehemalige Ministerpräsidentin des Landes Thüringen, Christine Lieberknecht, die Festrede halten wird“, so Drache in ihrer Mitteilung. Ein Jubiläum feiert auch die Blaskapelle des Harzklub-Zweigvereins Hannover, die seit nunmehr 30 Jahren die Brocken-Veranstaltung musikalisch begleitet. Es ist folgender Ablauf der Veranstaltung vorgesehen: Nach der Begrüßung und Ansprache des Harzklub-Präsidenten Dr. Oliver Junk folgt die Festrede von Christine Lieberknecht sowie die Ansprache des Landrates des Landkreises Harz, Martin Skiebe. Anschließend übernimmt der Ehrenpräsident des Harzklubs, Dr. Michael Ermrich, die Ehrung der Blaskapelle Hannover.

3. Oktober 2020: Geführte Wanderungen auf den Brocken

Am Samstag wird es vier geführte Wanderungen auf den Brocken geben. Für alle Wandergruppen der Harzklub-Zweigvereine gibt es zur Erinnerung das Wimpelband. Zudem wird es im Rahmen der Veranstaltung einen Sonderrabatt im Brockenhaus geben. Harzklub-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, vergünstigt für drei Euro Eintritt das neu gestaltete Brockenhaus zu besuchen.

Zweigverein Bad Harzburg: Treffen um 8 Uhr Bad Harzburg, Parkplatz Tedi, Pkw-Fahrt nach Torfhaus, Wanderung ab 8.30 Uhr Parkplatz Torfhaus über Goetheweg, ca. 14 km. Rückkehr gegen 17.00 Uhr. Führung: Otto Pake, Telefon 05322-787901, E-Mail otto-pake@t-online.de

Zweigverein Wernigerode: Treffen um 8.30 Uhr an der Jugendherberge Schierke, von dort geht es über Eckerloch zum Brocken, zurück über Alte Bobbahn, ca. 13 km. Rückkehr gegen 15 Uhr. Führung: Heidi Cabak, Telefon 03943/601456 oder 0160/97728739, E-Mail heidi.cabak@outlook.de

Zweigverein Lautenthal: Treffen um 8.30 Uhr Parkplatz Oderbrück, von dort geht es zum Brocken und zurück, ca. 16 km. Rückkehr gegen 16 Uhr. Führung: Klaus Wippermann, Telefon 0171/9266546, E-Mail k.wippermann@t-online.de

Zweigverein Wildemann: Treffen 7.30 Uhr Wildemann, Kiosk am Eck, Pkw-Fahrt nach Torfhaus, Wanderung ab 8.15 Uhr Parkplatz Torfhaus Torfhaus über Goetheweg, ca. 14 km. Rückkehr gegen 16 Uhr. Führung: Martina Michel, Telefon 0160/6316318, E-Mail hb.mm@gmx.de

Vorherige Anmeldungen beim jeweiligen Wanderführer sind zwingend erforderlich, die Corona-Abstandsregeln von mindestens zwei Metern sind während der Wanderung einzuhalten. Fahrgemeinschaften dürfen derzeit nur aus maximal zwei Haushalten gebildet werden.

