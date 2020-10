Demokratie und Redefreiheit sind wichtigste Erfolge der Einheit

Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit wird am morgigen Samstag gefeiert. Die Wiedervereinigung nach gut vier Jahrzehnten der Teilung war und ist für Detlef Hänsel, der vor dem Mauerfall 1989 aus der DDR geflohen war, ein äußerst wichtiges, prägendes Ereignis. Die Demokratie und das Recht auf freie Meinungsäußerung in jeglicher Form seien für ihn die wichtigsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, sagt der Bad Lauterberger Künstler. DDR-Bürger hatten sie nicht.

Bereits 1994 – damals noch Hobby-Künstler – zog er seine persönliche Bilanz und verpackte diese in der Skulptur „DDReflexion“. Zu sehen ist ein eisernes Zahnrad, bei dem ein Teil der äußeren Zacken fehlt. Die Lücke verdeckt eine schmale Platte, die mit einem Vorhängeschloss gesichert ist. Hinter dem Schloss befindet sich ein kleineres Zahnrad mit DDR-Emblem – es kann aber gar nichts antreiben. Auch einer Metallkette befindet gehört zu dem Kunstwerk, das auf einem weißen Tisch steht. Auf den Tischbeinen steht unter anderem: „Versuch und Irrtum“ und „Auf den Müllhaufen der Geschichte“, ein geflügeltes Lenin-Wort.

„Maschinerie der Unfreiheit“

Die alte verrostete Maschine „soll erinnern an ein System, eine Maschinerie der Unfreiheit. An das Experiment, einen Teil unseres Volkes 44 Jahre lang unter einen stalinistischen Machtapparat zu pressen“, erklärt Hänsel, der unter dem Künstlernamen Orenda bekannt ist. „Die Räder der Wirtschaft konnten sich so nicht mehr drehen, die Last der ,brüderlichen Freundschaft’ wurde immer drückender.“

Künstler Detlef Hänsel. Foto: HK-Archiv

Beim Redakteursbesuch wird Hänsel gefragt, ob er sich heute noch einmal einer solchen künstlerischen Reflexion annehmen würde: Nein, denn es könnte sein, dass die Vergangenheit vielleicht zu nostalgisch verarbeitet werden würde. Insofern ist es gut, dass „DDReflexion“ seit 26 Jahren unverändert in seinem Lager steht.

Das Kunstwerk ist nun Teil der Ausstellung „Alles offen? – Ein Deutschland, 30 Jahre Freiheit“, die am 8. Oktober im Kreishaus in Goslar eröffnet wird – wegen der Corona-Pandemie leider erst ein paar Tage nach dem besonderen Feiertag in diesem Jahr. Es handelt sich um eine Ausstellung der Bezirksgruppe Harz im Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler.

Hänsel bringt auch „Mauerspechte. Es hat sich ausgeküsst!“ mit in die Kaiserstadt. Das Werk war bereits im Januar dieses Jahres in Herzberg zu sehen, in einer Ausstellung von Künstlern aus Ost und West. Es ist, im Gegensatz zur schweren „DDReflexion“, eine kinetische Skulptur. Die „Mauerspechte“ – dargestellt durch drei Hühner – bewegen sich und picken auf der Mauer. Darunter sind Figuren, die die Premium-Klasse der Deutschen Demokratischen Republik darstellen – „besonders tüchtige Wendehälse, Glücksritter und ,Bereicherer’ aller Couloir“, sie drehen sich „rasant auf dem Geld- und Machtrausch-Karussell“.

Das Bild „Bruderkuss“ zwischen Breschnew und Honecker, das jemand auf die Westseite der Berliner Mauer gemalt hatte, hat Hänsel übernommen, es aber auseinandergeschnitten. Hänsel: „Die friedlichen Montagsdemonstrationen (in meiner Arbeit die zahlreichen Figuren aus Überraschungs-Eiern) haben 1989 letztlich das marode DDR-Regime gestürzt. So hatte es sich definitiv ,ausgeküsst’.“

Übrigens bleiben nicht alle Demonstranten und friedlichen Revolutionäre bei „Mauerspechte“ hinter der Mauer. Ein Teil bewegt sich an ihr vorbei – Geflüchtete wie Hänsel selbst. Das war im September 1989.

Flucht über Ungarn nach Österreich

Der damals 39 Jahre alte Fachmann für Reaktorsicherheit konnte nicht einfach einen offiziellen Ausreiseantrag stellen. Immerhin galt er als Geheimnisträger in der DDR. Deren Bürger konnten aber ins sozialistische Ausland fahren. Offiziell sollte seine Reise von Ostberlin nach Ungarn gehen. Von dort ging es – mit reichlich Herzklopfen am Grenzposten – nach Österreich und weiter zu Verwandten in Lerbach. „Ich war draußen – ein wahnsinniges Gefühl.“

„Mauerspechte“: DDR-Bürger demonstrieren friedlich vor der Mauer, einige flüchten auch. Foto: Privat

Bis Mitte der 1990er Fahre arbeitete Hänsel als Serviceingenieur für grafische Maschinen, reiste dafür in viele Länder, was als normaler DDR-Bürger ausgeschlossen war. Bei der Deutschen Einheit vor 30 Jahren war er gerade in den Vereinigte Staaten unterwegs, in Kansas City. Ein Kollege habe ihn dort angerufen: „Du verpasst ja die Wendezeit!“

In den USA sei er gefragt worden, ob er aus Ost- oder Westdeutschland stamme. Ostdeutschland, antwortete er. Die Amerikaner hätten dann ein paar Tage einen Bogen um ihn gemacht – Ostdeutsche sind bestimmt Kommunisten, so die Vermutung.

Negatives darf nicht überwiegen

Hänsel, der seit 20 Jahren in Lauterberg lebt und als freischaffender Künstler arbeitet, ist froh, dass es zur Einheit gekommen ist. Er spricht dem damaligen Bundeskanzler Kohl Anerkennung aus.

Nach der Wende wollten die einstigen DDR-Bürger D-Mark, Westautos und Reisen. Sie besuchten die alten Bundesländer, staunten dort über den Überfluss. „Doch wenn sie zurückkamen, sahen sie wieder ihren Alltag“, so Hänsel. Viele Existenzen gingen kaputt, weil die Frauen und Männer zum Beispiel keinen Job fanden. Betriebe in Ostdeutschland wurden geschlossen oder unter Wert verkauft.

Aber: Die negativen Aspekte dürfen in den Gedanken der Menschen nicht überwiegen und die Errungenschaften wie Demokratie und Redefreiheit infrage stellen, findet Detlef Hänsel.