Schwer verletzte Sozia

St. Andreasberg. Am Samstag, dem 15.Augsut, befuhr gegen 12.50 Uhr ein Ehepaar aus dem Bereich Reichenbach an der Fils die L521 von Sieber in Richtung St. Andreasberg gemeinsam mit einem Motorrad. Im Bereich einer Linkskurve verlor der 55- jährige Fahrer die Kontrolle über die BMW, woraufhin Fahrer und Sozia stürzten. Neben einem Schaden von etwa 4.000 EUR an der Maschine verletzte sich die 54-jährige Ehefrau schwer am Fuß. Sie musste mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Neben der Polizei Braunlage unterstützten Kollegen vom PK Bad Lauterberg bei der Unfallaufnahme.

