„Kleine Sensation:“ Stollen aus 16. Jahrhundert im Harz entdeckt

Clausthal-Zellerfeld. Am Mittwoch wurden der Öffentlichkeit erste Erkenntnisse über den Johannesstollen in Clausthal-Zellerfeld vorgestellt.

Bei der Sanierung des Schachts Silberkrone am Brauhausberg in Clausthal-Zellerfeld sind die Mitarbeiter der beauftragten Fachfirma auf den Johannesstollen getroffen (wir berichteten). „Das war zwar nicht völlig unerwartet, aber dass er noch in so einem guten Zustand ist, ist eine tolle Entdeckung“, sagte Thomas Finkeldey, der beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) für die Gefahrenabwehr zuständig ist, am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz.

Über den Stollen ist wenig bekannt. Die vorhandenen Pläne, sogenannte Risswerke, seien sehr lückenhaft. Der Stollen dürfte aber mindestens aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen. Das Besondere sei, dass er noch nahezu im Originalzustand erhalten ist.

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Das Einstiegsloch zum Johannesstollen. Foto: Ralf Gießler / HK

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz So sieht der Johannesstollen im 3-D-Modell aus. Foto: Georg Drechsler / Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Dr. Katharina Malek forscht in dem Stollen. Foto: Georg Drechsler / Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Dr. Malek kommt von der Arbeitsstelle Montanarchäologie des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. Foto: Georg Drechsler / Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Hier wird Material in den und aus dem Stollen transportiert. Foto: Ralf Gießler / HK



Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Alte Holzbohlen wurden so an die Oberfläche gebracht. Foto: Ralf Gießler / HK

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Probenentnahme von der Erde, die aus dem Stollen stammt. Foto: Ralf Gießler / HK

Fotos- Bergbauexperten entdecken Johannesstollen im Harz Ein Experte steigt in den Johannesstollen. Foto: Ralf Gießler / HK

„Aus wissenschaftlicher Sicht bietet sich uns hier eine einmalige Gelegenheit, den durch die komplette Verfüllung seit Jahrhunderten unveränderten Stollen mit den historischen Arbeitsspuren zu untersuchen“, zeigte sich Dr. Katharina Malek von der Arbeitsstelle Montanarchäologie des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege erfreut. „Ich glaube, wir stehen hier vor einer kleinen Sensation“, so Dr. Malek.

Ein weiterer Bericht folgt.