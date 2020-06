Der Wert der Neuinfektionen im Landkreis liegt bei 19,22

Göttingen. In Stadt und Kreis Göttingen sind aktuell 215 Personen mit Corona infiziert, das sind acht Personen mehr, als noch am Vortag.

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 215 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, 8 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.291, davon sind 498 in der Stadt Göttingen gemeldet, 793 im weiteren Kreisgebiet. 996 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 80 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der Wert der Neuinfektionen liegt für den Landkreis Göttingen bei 19,22 (Vortag 15,26). Darüber hat die Verwaltung der Stadt Göttingen am Samstagabend informiert.

Demnach gebe es insbesondere Veränderungen der Fallzahlen für die Gemeinde Friedland. Hier liegen ein Großteil der Ergebnisse eines Reihentests im Grenzdurchgangslager Friedland vor, der nach einem Corona-Ausbruch in der Einrichtung vorgenommen wurde. Mehrere hundert Personen wurden getestet, der weitaus größte Teil mit negativem Befund. Positive Befunde werden in der Statistik des Gesundheitsamtes jedoch der Gemeinde Friedland zugerechnet und schlagen mit einem Anstieg in der bislang kaum von der Corona-Pandemie betroffenen Gemeinde zu Buche. „Es handelt sich um ein örtlich begrenztes Geschehen. Die betroffenen Personen sind in der Einrichtung separiert beziehungsweise in häuslicher Quarantäne“, heißt es dazu vonseiten der Verwaltung. Der Reihentest sei vorgenommen worden, um ein klares Bild von der Situation im Grenzdurchgangslager zu bekommen, die Ausbreitung einzudämmen und Bevölkerung in der Gemeinde Friedland zu schützen.

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte)

Flecken Adelebsen (6 / 2)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 3)

Stadt Bad Sachsa (76 / 2)

Flecken Bovenden (14 / 3)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (38 / 2)

Gemeinde Friedland (22 / 20)

Samtgemeinde Gieboldehausen (36 / 7)

Gemeinde Gleichen (16 / 8)

Stadt Göttingen (496 / 195)

Stadt Hann. Münden (18 / 1)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 1)

Stadt Herzberg am Harz (206 / 8)

Stadt Osterode am Harz (99 / 10)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 0)

Gemeinde Rosdorf (34 / 1)

Gemeinde Staufenberg (6 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

