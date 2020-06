11 weitere Corona-Kranke – Hochhausbewohner werden versorgt

Kräfte vom Ordnungsamt stehen an einem Durchgang zu dem Hochhaus in Göttingen. Der Gebäudekomplex ist vollständig unter Quarantäne gestellt worden.

Göttingen. 255 Menschen sind im Landkreis Göttingen aktuell am Coronavirus erkrankt. Der statistische Richtwert der Neuinfektionen liegt derzeit bei 47,91.

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 255 Personen am Coronavirus erkrankt, 11 mehr als am Vortag. Das meldete die Verwaltung am Freitag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach bei 1.213 (+26); davon sind 472 in der Stadt Göttingen gemeldet, 741 im weiteren Kreisgebiet.

880 (+15) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 78 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der statistische Richtwert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen 7 Tage liegt für Stadt und Landkreis Göttingen bei 47,91 (Vortag 44,86).

Knapp 120 Infektionen in Hochhaus

In einem Göttinger Wohnungskomplex wurden innerhalb von zwei Tagen knapp 120 Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt. An der Lage vor Ort ergäben sich dadurch keine Änderungen, so die Verwaltung, die angeordnete Quarantäne für den gesamten Komplex gilt weiterhin.

Unterdessen läuft die Versorgung der Menschen in dem Hochhaus: Am Wochenende werden die Bewohner mittags und abends mit Mahlzeiten versorgt. Das mobile medizinische Versorgungszentrum nimmt seine Arbeit noch am Freitag auf. Ein Infopoint für Fragen der Bewohnerschaft steht ebenfalls bereit.

Einsatzkräfte der Polizei in Schutzausrüstung vor dem Wohnkomplex an der Groner Landstraße, der von der Stadtverwaltung unter Quarantäne gestellt wurde. Foto: Swen Pförtner / dpa

Insgesamt sind über 60 Mitarbeiter von Stadt (Fachbereiche Ordnung und Berufsfeuerwehr), verschiedenen Hilfsdiensten (Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Technisches Hilfswerk) und Polizei vor Ort im Einsatz. Alle Einsatzkräfte werden fortlaufend auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet.

Maskenpflicht an Schulen wird verlängert

Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis verlängert die Pflicht, dass jede Person während des Schulbetriebs auf Schulgrundstücken und in Schulgebäuden außerhalb von Unterrichts- und Verwaltungsräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen hat.

Die Pflicht gilt demnach nun bis einschließlich Dienstag, 30. Juni. Grund ist das jüngste Infektionsgeschehen; eine etwaige weitere Verbreitung des Virus aufgrund von Kontakten vor der Quarantäne soll damit verringert werden.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (7 / 3)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 3)

Stadt Bad Sachsa (76 / 2)

Flecken Bovenden (14 / 4)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

Stadt Duderstadt (38 / 4)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (36 / 15)

Gemeinde Gleichen (15 / 8)

Stadt Göttingen (472 / 191)

Stadt Hann. Münden (18 / 1)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 1)

Stadt Herzberg am Harz (206 / 8)

Stadt Osterode am Harz (98 / 9)

Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 0)

Gemeinde Rosdorf (34 / 1)

Gemeinde Staufenberg (6 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

