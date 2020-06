Corona in Göttingen: Noch kein Grund zur Entwarnung

Ein Zettel weist auf dem Gelände der Grundschule Hermann-Nohl-Schule auf die Abstandsregeln hin. Die Schulen in Göttingen bleiben auch diese Woche geschlossen. Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen muss sich die Bevölkerung möglicherweise auf zusätzliche einschränkende Maßnahmen einstellen.

Aktuell sind 226 Personen im Landkreis Göttingen am neuartigen Coronavirus erkrankt. Das berichtet die Verwaltung am Montag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt demnach auf 1.026 (+1); davon sind 313 in der Stadt Göttingen gemeldet, 713 im weiteren Kreisgebiet. 723 (+1) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 77 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Neuinfizierten-Quote nicht erreicht

Die statistische Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage wird nicht erreicht. „Es gibt noch keinen Grund zur Entwarnung“, unterstreicht aber Petra Broistedt, Sozialdezernentin und Leiterin des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen. „Von der weiteren Entwicklung hängt es ab, ob zusätzliche Maßnahmen getroffen werden müssen, die das Infektionsgeschehen zum Schutz der Bevölkerung begrenzen bzw. unterbrechen.“

Mit welchen Maßnahmen dies erfolgen kann, ist vom jeweiligen Infektionsgeschehen abzuleiten. Für solche Maßnahmen gebe es kein Regelwerk, so die Verwaltung. Es gelte, vor Ort zu schauen und je nach Lage Entscheidungen zu fällen. Eine aktuelle Maßnahme ist, den Präsenzunterricht an Schulen zu untersagen.

Kein Präsenzunterricht an BBS in Göttingen

Ab Dienstag, 9. Juni, ist der Präsenzunterricht auch an den Berufsbildenden Schulen I bis III bis einschließlich Freitag, 12. Juni, untersagt – wie bereits bei sämtlichen Schulen in Trägerschaft der Stadt Göttingen und freier Schulen im Stadtgebiet sowie an der IGS Bovenden. Die Maßnahme erfolge nach Auswertung weiterer Corona-Testergebnisse, Erkenntnissen aus der Kontaktnachverfolgung und der Abwägung weiterer Faktoren in der dynamischen Lageentwicklung.

Eine Notbetreuung an den Schulen wird ermöglicht, es sei denn, die betroffenen Kinder kommen aus Haushalten, in denen eine Kontaktpersonen ersten Grades lebt bzw. eine Person Symptome einer Erkrankung mit dem Coronavirus aufzeigt.

Aktuelle Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

•Flecken Adelebsen (6 / 2)

•Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

•Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 4)

•Stadt Bad Sachsa (76 / 3)

•Flecken Bovenden (10 / 4)

•Samtgemeinde Dransfeld (12 / 0)

•Stadt Duderstadt (35 / 10)

•Gemeinde Friedland (2 / 0)

•Samtgemeinde Gieboldehausen (25 / 8)

•Gemeinde Gleichen (7 / 1)

•Stadt Göttingen (313 / 146)

•Stadt Hann. Münden (17 / 1)

•Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 3)

•Stadt Herzberg am Harz (207 / 9)

•Stadt Osterode am Harz (98 / 9)

•Samtgemeinde Radolfshausen (4 / 2)

•Gemeinde Rosdorf (33 / 18)

•Gemeinde Staufenberg (6 / 2)

•Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Änderung bei Stabsarbeit

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen kommt ab sofort und bis auf Weiteres täglich vormittags zusammen. Dadurch wird ermöglicht, dass Entscheidungen von Tragweite, beispielsweise die Untersagung von Präsenzunterricht an Schulen, früher am Tag veröffentlicht werden können. Betroffene können sich somit so früh wie möglich auf die jeweilige Situation einstellen.

Zugleich bedeutet dies, dass Grundlage für die Entscheidungen die Test-Ergebnisse des Vortags sein werden; die tagesaktuellen Ergebnisse werden erst im Laufe des jeweiligen Tages erwartet. „Uns ist es in diesem Moment wichtig, beispielsweise Eltern so früh wie möglich auf etwaige Schulschließungen hinweisen zu können“, begründet Petra Broistedt das Vorgehen abschließend.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort