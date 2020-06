Status „dunkelgelb“: Krisenstab über Corona-Lage in Göttingen

Die Sozialdezernentin und Leiterin des Krisenstabs Petra Broistedt informiert in einer dritten Pressekonferenz über die Corona-Lage in Göttingen und erläutert die weiteren Schritte.

Die Zahl der nach Familienfeiern mit dem Coronavirus erkrankten Personen ist auf 120 gestiegen. 102 von ihnen leben in der Stadt, weitere 18 im Landkreis Göttingen. Diese Zahlen nannte die Leiterin des Göttinger Krisenstabs, Petra Broistedt, am Donnerstagabend, 4. Juni, vor Journalisten. Damit sind 15 Menschen mehr als einen Tag zuvor an dem Virus erkrankt. Drei von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung, ein Mann muss beatmet werden.

Von den 57 an den vier großen Familienfeiern beteiligten Kindern und Jugendlichen sind 49 infiziert. 28 von ihnen besuchen weiterführende Schulen, elf Grundschulen und zehn Kindertagesstätten. Wie es nun an den wiederum geschlossenen Schulen und Kitas in der Stadt weitergeht, werde der Krisenstab am Freitagnachmittag entscheiden, so Broistedt.

Testung ist eine Mammutaufgabe

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Foto: Christina Hinzmann / GT

„Wir haben heute hochtourig daran gearbeitet, die geplante Testung der Bewohner des Iduna-Zentrums vorzubereiten“, sagte Broistedt. Sie sprach diesbezüglich von einer Mammutaufgabe. In dem Wohnkomplex am Maschmühlenweg sind rund 600 Menschen gemeldet. „Wir wissen aber, dass sich weitere Personen dort aufhalten“, so Broistedt. Die Bewohner hätten schriftliche Bescheide über die Testung erhalten. In einer Tiefgarage des Komplexes sollen am Freitag zwei Zelte aufgebaut werden, um dort die Tests zu realisieren. Bis Sonntag sollen alle Bewohner durchgetestet sein, bei 64 von ihnen ist eine Test bereits erfolgt.

Altenheim wird durchgetestet

Unterstützt von der Göttinger Feuerwehr, Verwaltungsmitarbeitern und Dolmetschern sowie abgesichert durch die Polizei sollen Mitarbeiter der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) die Tests ausführen. Gleichzeitig werde ein Altenheim durchgetestet, in dem sich eine Person mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Ein Testteam werde von Zimmer zu Zimmer gehen. Getestet werden in dem Heim 123 Bewohner und 120 Mitarbeiter. Die Auswertung der Tests werde in der UMG und in den Laboren der Max-Planck-Institute vorgenommen, informierte die Dezernentin. Jeweils am folgenden Morgen sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Zum Iduna Zentrum sagte sie, dass mit der Testung ein komplettes Abbild des Wohnkomplexes erstellt werden soll.

