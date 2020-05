Rettungswagen mit Corona-Patient verunglückt – vier Verletzte

Göttingen. Ein Rettungswagen aus Bad Lauterberg ist am Mittwoch mit einem Auto zusammengestoßen. An Bord befand sich ein Patient mit Verdacht auf Covid-19.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 27 am Hoffmannshof kurz vor Göttingen. Ein Rettungswagen aus Bad Lauterberg war mit einem Patienten auf dem Weg in ein Göttinger Krankenhaus. Der Patient musste nach Göttingen verlegt werden, weil bei ihm der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht.

Rettungswagen stößt mit Auto zusammen Um kurz nach 11 Uhr stieß der Krankenwagen im Kreuzungsbereich mit einem Pkw zusammen, der die Bundesstraße vom Klausberge in Richtung Faßberg kreuzte. Im Auto wurden drei Personen leicht verletzt, auch der Fahrer des Rettungswagens erlitt Verletzungen. Dieser und der Patient wurden mit anderen Rettungswagen in Göttinger Krankenhäuser gefahren. Auch Hubschrauber bei Unfall im Einsatz Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Stefan Rampfel / HK Ob der verunfallte Rettungswagen mit Martinshorn unterwegs war konnte die Polizei vor Ort zunächst nicht beantworten. Das Blaulicht war eingeschaltet. Vor Ort war auch der Göttinger Rettungshubschrauber Christoph 44, der einen Notarzt an die Einsatzstelle flog. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu Behinderungen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.