Experte: „Müssen über viele Jahre mit dem Coronavirus leben“

Droht eine zweite Welle, wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie? Warum wir mit dem Virus leben lernen müssen, beantwortet Prof. Helmut Eiffert, niedergelassener Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Der langjährige Universitätsprofessor arbeitet heute im Labor „wagnerstibbe“, Amedes Göttingen. Das Interview führte Britta Bielefeld.

Zu Beginn der Corona-Pandemie rechneten Sie damit, dass die Fallzahlen mit Beginn der wärmeren Jahreszeit zurückgehen. Sie hatten recht. Heißt das, Corona verschwindet jetzt?

Nein, so einfach ist das nicht. Wir sind damals davon ausgegangen, dass es eine gewisse Analogie zum Verlauf der Influenza-Saison geben könnte. Tatsächlich scheint das so zu sein, aber nicht in dem Maße wie bei der Grippe. Die tritt derzeit nämlich nur noch ganz sporadisch auf.

Aber die Zahlen gehen doch zurück?

Das stimmt. In Deutschland sind im März täglich etwa 6.000 Menschen neu an dem Virus erkrankt, heute liegt der Wert deutlich unter 1.000. Und das, obwohl mehr Menschen als damals getestet werden. Bei uns im Labor, in dem bundesweite Proben analysiert werden, verzeichnen wir noch in vier Prozent aller Proben einen positiven Nachweis auf das Virus. Im März waren es noch neun Prozent. Wir analysieren täglich 800 bis 1.000 Proben. Die für den sogenannten PCR-Test akkreditierten Labore in Deutschland können jede Woche 850.000 Proben testen. Und dennoch sind die Kapazitäten nicht erschöpft. Da ist noch Luft nach oben.

Und der Frühling spielt dabei keine Rolle?

Der Frühling ist nur ein Faktor. Einen weitaus größeren Einfluss haben die drei Faktoren Abstand, Masken und Händewaschen. Dass allein besseres Wetter nicht zu einem verminderten Infektionsgeschehen führt, zeigen warme Länder wie Ägypten – mit gutem Wetter und recht hohen Fallzahlen. Das Wetter spielt eher eine Nebenrolle.

Gibt es denn besonders heiße oder kalte Gegenden, die frei von Corona sind?

Wir kennen keine klimatische Grenze für das Virus. Es handelt sich um eine echte Pandemie. Sars-CoV-2 ist weltweit nachweisbar.

Je mehr Menschen die Infektion hinter sich haben, desto mehr Menschen sind doch immun, oder?

Die Antikörpertests, die nicht alle zuverlässig sind, zeigen bislang nur eines: Der Patient hatte Kontakt mit Sars-Cov-2. Mehr nicht. Über eine Immunität wissen wir noch immer zu wenig. Ob und wie lange ein genesener Patienten vor einer neuen Infektion geschützt ist, ist unklar. Es gibt in Deutschland aber keinerlei Hinweise darauf, dass jemand ein zweites Mal erkrankt ist. Wir vermuten, dass eine gewisse Immunität besteht, wissen aber nicht, wie lange die anhält. Bei Tetanus hält sie zehn Jahre, bei Influenza etwa ein Jahr. Zudem fallen Immunitäten unterschiedlich bei den Menschen aus.

Also müssen wir auf eine Impfung warten?

Das wird aber sicher noch Monate dauern. Derzeit werden zwei Mechanismen verfolgt. Der klassische ist der, harmlose Antigene des Virus’ zu produzieren, auf die das Immunsystem dann reagiert. Hier benötigen wir eine sehr genaue Definition des Antigens, damit die Nebenwirkungen gering bleiben. Der neue Weg, den das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech geht, ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Hierbei wird nicht das ganze Antigen sondern nur ein Stück der genetischen Information in den Körper des Patienten gebracht. Erste klinische Studien laufen bereits. Der Vorteil wäre, dass diese Impfung schnell herzustellen ist. Die Verträglichkeit muss aber auch hier gewährleistet sein, das ist enorm wichtig. Das zu erforschen braucht lange, lange Zeit.

Wie lange ist in diesem Fall lange?

Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs einige Jahre. Einen genauen Zeitpunkt zu nennen, das wäre im Fall einer Covid-19-Impfung Kaffeesatzleserei. Alles unter einem Jahr aber halte ich für optimistisch. Bei anderen Viruserkrankungen reden wir von fünf bis zehn Jahren.

Gibt es keine Abkürzung?

Eine Hilfe, wenn auch keine Impfung, wäre der Einsatz von Virus unterdrückenden Medikamenten wie Remdesivir, das zur Ebola-Behandlung eingesetzt wird. In den USA wird es bei Covid-19-Patienten bereits zur Behandlung verabreicht. 180 Kliniken weltweit testen das Medikament derzeit an Patienten. Bisher ist die Botschaft, dass es die Sterblichkeit vermutlich nicht verringern wird, die Patienten, die überleben, aber schneller wieder gesund werden. Ansätze einer Therapie mit dem Malariamittel Resochin sind weniger erfolgversprechend.

Das macht nicht gerade viel Mut für die nächsten Lockerungsschritte.

Es gibt eigentlich nur zwei Lösungen. Zum einen die Ausrottung durch Herdenimmunität. Sind die meisten Menschen immun, kann sich das Virus nicht weiter vermehren. Nehmen wir das Beispiels Masern. Dieses Virus hat als Reservoir einzig den Menschen. Würden weltweit alle Menschen zeitgleich drei Wochen in Quarantäne bleiben, wäre es besiegt. Realistischer ist, dass wir mit dem Virus leben.

Das heißt, Sie rechnen mit einer zweiten Welle?

Sagen wir so: Ich denke, wir müssen über viele Jahre mit dem Coronavirus leben. Deshalb müssen wir auch weiterhin Abstand halten, Masken tragen und strenge Handhygiene einhalten.

Also keine weiteren Lockerungen, kein Freibad, kein Fitnessstudio?

Doch, aber unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln und unter strenger Beobachtung. Es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich erkennen, wenn wieder etwas passiert. Dabei hilft testen und nochmal testen. Wir haben gelernt, die Infektionsketten zu verfolgen, und das müssen wir auch weiterhin machen. Infektionen müssen rasch identifiziert, gemeldet und zurückverfolgt werden.

Welche Methode ist sinnvoll?

Die 50/100.000/7-Regel ist zunächst ganz okay. Das heißt wenn mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auftreten, muss über Konsequenzen gesprochen werden. Diese Zahlen sind aber zunächst einmal ein Richtwert und keinesfalls in Stein gemeißelt. Ein Problem ist ja, dass von einer Ansteckung bis zur Registrierung etwa 14 Tage vergehen. Es dauert ein paar Tage bis zu den ersten Symptomen, dann folgen Arztkontakt, Test und Meldung. Wir müssen uns also an ein Leben mit dem Virus gewöhnen. Es ist da und es bleibt.

Das klingt nicht gerade aufbauend.

Naja, wir haben in Deutschland bislang tatsächlich vieles richtig gemacht, den exponentiellen Verlauf gestoppt und gelernt, die Kurve niedrig zu halten. Das ist ein Erfolg. Aber letztlich weiß niemand genau was kommt. Das ist und bleibt eine Art Experiment.

Mit drei verschiedenen Modellszenarien zeigen die Göttinger Wissenschaftler, wie sich die Anzahl der Neuerkrankungen weiter entwickeln könnte. Falls sich mit den Lockerungen vom 11. Mai die Ansteckungsrate verdoppelt, ist mit einer zweiten Welle zu rechnen. Nimmt stattdessen die Ansteckungsrate etwa denselben Wert wie die Genesungsrate an, bleibt die Anzahl täglicher Neuinfektionen etwa konstant. Es besteht aber immer die Gefahr einer neuen Welle. Es sei auch möglich, dass die Anzahl der Neuinfektionen weiter zurückgeht, so Priesemann: „Wenn alle Personen sehr vorsichtig sind, die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter effektiv greift und gleichzeitig alle neuen Infektionsherde früh aufgespürt und eingedämmt werden, dann können die Fallzahlen weiter sinken. Wie genau sich die Zahlen in Zukunft entwickeln, hängt also entscheidend von unserem Verhalten, dem Einhalten von Abstandsempfehlungen und den Hygienemaßnahmen ab.“