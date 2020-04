Giftnotruf: Kinder trinken vermehrt Desinfektionsmittel

Die Corona-Krise hat auch zu einem Anstieg bei den Anfragen bei den Giftinformationszentren geführt. Seit einigen Wochen gebe es vermehrt Anrufe von besorgten Eltern, berichtet Professor Andreas Schaper, einer der Leiter des Giftinformationszentrums-Nord (GIZ-Nord) in Göttingen. Grund: Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern, benutzen viele Menschen inzwischen regelmäßig Handdesinfektionsmittel. Häufig befinden sich diese Flaschen und Spender an Orten, wo sie auch für Kinder erreichbar sind. „Wir bekommen vermehrt Anrufe von Eltern, weil ihre Kinder davon getrunken haben“, sagt Schaper.

Meist unproblematisch

Die Eltern wollen wissen, was zu tun sei, wenn Kinder etwas Handdesinfektionsmittel probiert hätten. In den meisten Fällen können die Göttinger Giftexperten die Eltern beruhigen: Da die Kinder oft schon beim ersten Schluck merken, dass ihnen der relevante Inhaltsstoff (Alkohol) nicht schmeckt, haben sie meistens nur eine geringe Menge getrunken. „Das ist in der Regel relativ unproblematisch“, sagt Schaper. „Hat das Kind nur einen kleinen Probierschluck getrunken und zeigt keine Symptome, so genügt in der Regel die Gabe von etwas Flüssigkeit und eine anschließende häusliche Beobachtung.“

Anders sieht es aus, wenn das Kind größere Mengen getrunken hat. Hustet es oder zeigt Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel oder Blässe, sollten die Eltern in jedem Fall einen Arzt aufsuchen.

Bleichmittel nicht gurgeln

Nicht nur in Deutschland nehmen infolge der Corona-Krise die Anfragen bei den Giftinformationszentren zu. Auch in vielen anderen Ländern verzeichneten die Giftberatungsstellen einen deutlichen Anstieg bei den Notrufen, sagt der Toxikologe Dr. Martin Ebbecke, der gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Schaper das GIZ-Nord leitet. Medienberichten zufolge hat auch US-Präsident Donald Trump dazu beigetragen, dass die Beratungszentren für Vergiftungsfälle vermehrt kontaktiert werden. Dieser hatte kürzlich in einer Pressekonferenz die Idee aufgeworfen, Menschen im Kampf gegen das Corona-Virus direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. Inzwischen gibt es auch Berichte über Fälle, in denen Menschen Bleichmittel gegurgelt oder getrunken haben, weil sie glaubten, auf diese Weise das Virus „töten“ zu können. Kommentar der Göttinger Giftexperten dazu: „Von derartigen Versuchen ist dringend abzuraten.“

Im vergangenen Jahr erhielt das GIZ-Nord mehr als 42.000 Anfragen von Ratsuchenden. Viele Laien nehmen den Rat der Giftexperten in Anspruch, darunter viele Eltern, deren Sprösslinge sich vergiftet haben. Nach den Erfahrungen der Experten geht die größte Gefahr für Kinder von Haushaltschemikalien und Arzneimitteln aus. Das Giftinformationszentrum-Nord ist rund um die Uhr unter der Notrufnummer 0551/19240 erreichbar.

