Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Clausthal-Zellerfeld. Am Abend des 17. April befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus Celle die K38 aus Altenau kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Ein entgegenkommender 55-jähriger Pkw- Fahrer aus Osterode wollte nach links abbiegen und übersah hierbei vermutlich den Kradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der Kradfahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurde. Hierbei verletzte er sich schwer. Durch Ersthelfer und den alamierten Rettungsdienst wurde die Erstversorgung am Unfallort durchgeführt, anschließend wurde er mittels Rettungshubschrauber in die Göttinger Uniklinik geflogen. Da aus dem Krad Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld alamiert. Der Gesamtschaden an Krad und PKW wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol

