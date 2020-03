Der Harz und seine Vielfalt präsentieren sich in Göttingen

Der Harz und sein Kulturangebot sind ab dem heutigen Dienstag bis Samstag in der Ladenstraße des Kauf Parks in Göttingen zu erleben. Museen, Konzertreihen und Festivals werden sich hier mehrere Tage lang präsentieren. Dazu gibt es ein buntes Rahmen- und Bühnenprogramm mit Aufführungen, Lesungen, Filmen sowie Musik und Tanz.

Kreisrat Marcel Riethig, sowie Welterbe-Stiftungsdirektor Gerhard Lenz und Olaf Martin, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, eröffnen die Veranstaltung. Das Blasorchester Herzberg begleitet den Auftakt musikalisch. Am Eröffnungstag ist zudem das A-Capella-Ensemble „das Xperiment“ aus Hattorf zu erleben (16 bis 16.30 Uhr).

An allen Ausstellungstagen werden an den Ständen jeweils von 9 bis 20 Uhr Informationen zu folgenden Einrichtungen geboten: Gipsmuseum und Karstwanderweg, Förderkreis Königshütte, Landschaftsverband Südniedersachsen, das Oberharzer Bergwerksmuseum, Rammelsberg und Kloster Walkenried. Zudem ist vor dem Haupteingang das Mobil des Welterbe-Infozentrums zu finden. In einer Fernsehecke werden Filme zu den verschiedenen Einrichtungen gezeigt.

Informationen und Live-Auftritte werden geboten

Am Mittwoch wird eine Lesung mit Roland Lange geboten. Der Katlenburger ist Mitinitiator des Mordsharz-Krimifestivals und liest ab 17.30 Uhr in der Ladenstraße. Am Donnerstag ist Hans-Günter Schärf, ehemaliger deutscher Meister im Hirschrufen, zu erleben. Er tritt auf der Bühne am Haupteingang um 14 und 15.30 Uhr auf. Eine Lesung ist für 16 Uhr geplant: Hans-Joachim Wildner aus Bad Lauterberg präsentiert seine Werke in der Ladenstraße vor Thalia.

Eine weitere Lesung gibt es am Freitag um 15 Uhr mit Corinna C. Klengel vor Thalia. Die Hauptrolle in ihren mittlerweile acht Romanen spielen die Natur und die Historie des Harzes. Zudem sind geplant: 16 bis 19 Uhr: Präsentation Metallrestaurierung am Stand der Stiftung Welterbe, 16.30 Uhr: Auftritt des Duos Eilika und Bernhard Wünsch auf der Bühne, 18 Uhr: Auftritt der Gruppe Heartburn Billy & his Burning Harz.

Am Samstag sind neben den Ausstellungen folgende Veranstaltungen im Programm: 11 bis 17.30 Uhr: Spiel und Spaß am Stand Welterbe im Harz; 11 bis 17.30 Uhr: Mooskappen filzen am Stand Oberharzer Bergwerksmuseum, 12, 14 und 16 Uhr: Interaktive Kurzführungen am Stand Grube Samson, 13 Uhr: Auftritt des Duos Eilika und Bernhard Wünsch auf der Bühne, 14 Uhr: Auftritt der Stomp & Smile Country Liners aus Badenhausen auf der Bühne, 15 Uhr: Aufführung des Blasorchesters Herzberg.