L515 wird wegen Sanierung zeitweise voll gesperrt

Am Montag, 27. Januar, beginnen die Instandsetzungsarbeiten an acht Durchlässen an der L515 und der L516. Darüber informiert jetzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar.

Die Schäden seien zum Teil im Rahmen des Hochwasserereignisses 2017 eingetreten. Die Sanierungsmaßnahme an den Durchlässen erfolgt zum Teil unter der abschnittsweisen Vollsperrung der Landesstraße 515.

Die Arbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt: Begonnen wird mit der Maßnahme zwischen Lautenthal und Hüttschenthal, der Streckenabschnitt wird dabei für etwa eine Woche voll gesperrt. Danach wird der Abschnitt zwischen Hüttschenthal und Wildemann etwa eine Woche lang gesperrt und im Anschluss der Abschnitt zwischen Wildemann und der B242 für etwa zwei Wochen. Die Umleitung erfolgt stets von Wildemann kommend über B242 zur B243/B242 nach Seesen und über die L516 nach Lautenthal und umgekehrt.

Im Anschluss werden weitere Durchlässe der L515 und L516 zwischen Lautenthal und B242 unter halbseitiger Sperrung saniert. Der Verkehr wird wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.