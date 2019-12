Münchehof. Ein Mann aus Seesen krachte am Donnerstag in die Mittelleitplanke auf der B243. Er blieb unverletzt, es entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Auto kracht in Leitplanke auf B243

Ein Mann aus Seesen krachte am Donnerstag, 12. Dezember, auf der B243 vor der Abfahrt nach Münchehof in die Mittelleitplanke. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach ist es gegen 15.15 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 51-jährige Fahrer fuhr mit seinem Auto aus Richtung Osterode kommende auf der B243. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke.

Laut Informationen der Polizei entstand am Pkw Totalschaden, die Schutzplanke wurde auf einer Länge von etwa 50 m beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.