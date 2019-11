Projekt soll mehr Bewegung in Schulen der Region bringen

Die Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen startet gemeinsam mit Grundschulen der Landkreise Göttingen und Northeim das Bewegungsprojekt „The Daily Mile“, einem zunächst einjährigen Pilotprojekt. Die Anmeldephase läuft noch, interessierte Schulen können noch teilnehmen und einen Schultag mit Olympiasiegerin Britta Steffen gewinnen.

Das Ziel von „The Daily Mile“ ist es, die körperliche, soziale, emotionale und mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder zu verbessern – unabhängig vom Alter, den Fähigkeiten oder persönlichen Umständen. Das Projekt stellt eine niedrigschwellige Bewegungsalternative zu den bereits an einigen Schulen bestehenden Programmen, wie etwa zusätzlicher Sportstunden dar. „Es ist einfach umzusetzen und macht Spaß. Sogar Kinder, die ungern am Sportunterricht teilnehmen, haben Freude an ‚The Daily Mile‘ und nehmen gern teil“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Bereits 28 Schulklassen mit fast 500 Schülern aus Südniedersachsen haben sich angemeldet, aus dem Altkreis Osterode hat die KGS Bad Lauterberg Interesse am Projekt bekundet. Die Teilnahme ist kostenlos und wird von der Gesundheitsregion begleitet und unterstützt.

Zum Auftakt des Projektes wird es einen gemeinsamen Termin mit Vertretern von Stadt und Landkreis Göttingen, Landkreis Northeim und den Schulleitern der teilnehmenden Grundschulen geben. Er findet am 20. November um 12 Uhr im Kulturkeller der Kreisvolkshochschule Northeim, Wallstraße 40, statt. Ebenso wird eine Vertreterin der gesamtdeutschen Koordinatorin kommen und einige Worte über das bundesweite Projekt „The Daily Mile“ sagen.

Besondere Aktion

An diesem Tag ist zudem eine besondere Aktion geplant: Alle Schulen, die bereits angemeldet sind oder sich nach dem Termin bis zum 27. November anmelden, haben die Chance, einen Schultag mit Britta Steffen zu gewinnen und mit ihr „The Daily Mile“ zu laufen.

Britta Steffen ist deutsche Schirmherrin des Projekts und ehemalige Schwimmerin mit Weltmeister-, Europa- und Olympiatiteln.