Vier Schwerverletzte nach Unfall im Harz – Auto im Gegenverkehr

Vier Menschen sind am Montagvormittag bei einem Unfall auf der B4 zwischen Hohegeiß und Braunlage nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Die Beamten ermitteln dabei gegen eine 33-Jährige, die den Unfall „unter Einfluss von Betäubungsmitteln“ verursacht haben soll.

Die Frau ist etwa gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen und ihrer vierjährigen Tochter von Hohegeiß in Richtung Braunlage unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve lenkte sie plötzlich ihren Wagen nach links, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen Pkw zusammen, in dem ein Ehepaar saß. Die Insassen beider Fahrzeuge sind laut Polizei so schwer verletzt worden, dass sie mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Stundenlange Sperrung

Die B4 war bis etwa 15.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Landstraße nach Wieda und die Stahlhaistraße umgeleitet. Nach Angaben der Polizei soll die 33-Jährige Amphetamine und Methamphetamine zu sich genommen haben. Die Beamten vermuten, dass die Einnahme dieser Drogen für den Unfall verantwortlich sein könnte. Sie ordneten unter anderem an, dass der Frau eine Blutprobe entnommen wird, und stellten den Führerschein sicher.