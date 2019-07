Der VfR Dostluk Osterode stürmt auf die Fußball-Bühne

Fußball: Am 14. Juli 2019 bestreitet der VfR Dostluk Osterode (in rot) bei der SG Bockelnhagen sein erstes Spiel der Vereinsgeschichte.

Der neu entstandene Fusionsverein aus der Sösestadt hat am gestrigen Sonntag die Fußball-Bühne auch offiziell betreten. Bei der SG Bockelnhagen absolvierte der VfR Dostluk (in rot) sein erstes Vorbereitungsspiel unter neuem Namen und siegte mit 4:1. Den ersten Treffer in der Vereinsgeschichte der Osteroder schoss passenderweise Topstürmer Omar El-Zein, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Bezirksliga.