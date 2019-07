Von 0 auf 100 in 3 Sekunden: Studenten präsentieren E-Rennwagen

Jüngst beim Sommerfest von WRG und Mekom in Osterode konnten die Gäste noch das Vorgängermodell unter die Lupe nehmen, am Freitag wurde im Atrium von Sympatec der brandneue E-Flitzer GV Racer 8 für die aktuelle Rennsaison der Öffentlichkeit präsentiert, den Studenten der TU entwickelt und gebaut haben. Sponsoren, Vertreter der TU sowie aus der Kommunal- und Bundespolitik waren vor Ort, um den elektrischen Boliden zu bestaunen. Die verantwortlichen Studenten sind im Verein Green Voltage Racing organisiert. Die Studierenden arbeiten gemeinsam an der Konstruktion und Fertigung von elektrischen Rennwagen. Das Ziel ist die Teilnahme an Veranstaltungen der Formula Student, um sich mit anderen Teams im Wettbewerb zu messen und die Technische Universität zu vertreten.

In den Grußworten wurde deutlich, wie stolz die Redner auf die Studierenden sind. Denn die von ihnen geleistete Arbeit findet während ihres Studiums statt. Vom Entwurf bis zum fertigen Rennwagen ist es ein langer Weg. Viele Arbeitsstunden müssen investiert werden, ehe man an den Formula Student Events teilnehmen kann.

Der Bau eines Rennwagens – jedes Jahr wird ein neuer gefertigt – ist jedoch nicht nur mit Arbeits- und Zeitaufwand, sondern auch mit hohen finanziellen Aufbringungen verbunden. Besonders die Akkumulator-Zellen sind sehr kostspielig und müssen aufgrund des Verschleißes jährlich neu beschafft werden. Dies nahm auch Bundestagsabgeordneter Dr. Roy Kühne auf: „Es kann nicht sein, dass Sie in Ihrer Freizeit auch noch Kohle beschaffen müssen.“

Frank Winning als Vorstandsvorsitzender vom Verein Green Voltage Racing stellte in seiner Präsentation die einzelnen Teammitglieder sowie den GV Racer 8 vor: ein elektrischer Antrieb, der von 0 auf 100 km/h in wenig mehr als 3 Sekunden beschleunigt, über 930 Nm an der Achse bei einem Gewicht von nur 240 Kilogramm.

Der Verein ist ständig auf der Suche nach Partnern und Studierenden, die sich engagieren möchten. Für Interessierte, die den GV Racer 9 für das Jahr 2020 direkt finanziell unterstützen möchten, gibt es die Möglichkeit einer Akkuzellenpatenschaft. Die Paten werden als Dankeschön zum Rollout 2020 eingeladen, auf dem Akkukasten verewigt und erhalten eine Urkunde sowie zusätzlich eine namentliche Erwähnung auf der Homepage. Weitere Infos unter www.gvr-clausthal.de.