Enno Seifrieds Liebeserklärung an den Harz

Enno Seifried, Dokumentarfilmer aus Leipzig, ist kreuz und quer durch den Harz gewandert und hat seine Eindrücke in einem Dokumentarfilm festgehalten (wir berichteten). Nach einer erfolgreichen Crowdfundingaktion für die Veröffentlichung soll sein filmischer Wanderbericht „700 KM Harz“ am 14. Februar offiziellen Kinostart haben.

Der Harz, die Natur und die Menschen in der Region und die Geschichte dieses Landstrichs haben es ihm angetan. Der 40-Jährige kennt den Harz vermutlich besser als viele Einheimische. Drei Filme drehte er über leerstehende prächtige Gebäude, wie Sanatorien, Fabriken, große Hotels oder ein Rittergut. Für seinen neusten Film hat er besonders der Landschaft seine Aufmerksamkeit gewidmet und ist Karstwanderweg von Ost nach West entlanggewandert.

Blick auf den Brocken am Horizont. Foto: Enno Seifried

„2017 packte ich meinen Reiserucksack, schnürte meine Trekkingstiefel und begab mich auf eine 700 Kilometer weite Wanderung durch den Harz“, schildert er seine Unternehmung. „Meistens schlief ich unter freiem Himmel oder baute mein Zelt dort auf, wo ich mich gerade befand, wenn es am Abend dunkel wurde. Neben Schlafsack, Isomatte und Campingkocher hatte ich auch meine Kameraausrüstung dabei, um im Nachhinein in einem Dokumentarfilm auch anderen Menschen eines der schönsten und interessantesten Landschaftsgebiete der Bundesrepublik näher zu bringen.“

„Wahnsinnssonnenuntergang“ auf dem Brockengipfel

Auf seiner Wanderung habe ihn das Mittelgebirge „immer wieder überrascht, das landschaftliche, die Natur“, sagt er. Nicht nur der Brocken bot ihm dabei ein besonderes Erlebnis, nämlich „einen Wahnsinnssonnenuntergang“ oben auf dem Gipfel. „Solche Wahnsinnsmomente hatte ich dann auch an anderen Orten.“ Seifried kam 2011 erstmals in den Harz. „Vorher hatte ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt“, sagt er. „Ich war dann sehr begeistert.“

Seifried schwärmt von den Sonnenuntergängen. Foto: Enno Seifried

Eine DVD über seine Wandertour durch das Mittelgebirge gab es bereits vor Weihnachten. Seifried hat die Produktion des Films und der DVDs über eine Crowdfunding-Aktion finanziert, ohne Fördergeld und Sponsoren. Er sammelte über Aufrufe im Internet Geld. So funktionierte bereits die Finanzierung der drei Filme von „Vergessen im Harz“, das Projekt ist auch unter „Lost Places“ bekannt.

Die Crowdfundingaktion für die Veröffentlichung von „700 KM Harz“ wurde mit 342 Prozent und knapp 24.000 Euro beendet, berichtet der Filmemacher. 7.000 Euro waren das ursprüngliche Ziel. Dem Kinostart steht also nichts mehr im Weg und einige Kinos haben den Film bereits ins Programm aufgenommen.

Der Harzwanderer am Gipfel. Foto: Enno Seifried

Was den Zuschauer bei „700 KM Harz“ erwartet, sei ein ca. 95 minütiger Dokumentarfilm, mit Einblicken in seine persönlichen Reiseerlebnisse. „Allerdings soll der Film vor allem den Harz und seine Besonderheiten näher bringen“, betont Seifried. Der Zuschauer bekommt Hintergrundinformationen zu landschaftlich besonders Reizvollen und historischen Orten. „Ebenfalls habe ich mit Menschen gesprochen, die einen Einblick in die abwechslungsreiche Vielfalt der Harzer Region bieten.“ Am 14. Februar ist der offizielle Kinostart des Dokumentarfilms „700 KM Harz“ geplant und eine Preview gibt es am 10. Februar in den Passagekinos in Leipzig.

Den Trailer sowie alle Hintergrundinformationen zum Film findet man unter www.700km-Harz.de.