Baustelle: B243 bei Seesen wird nur einspurig befahrbar

Seesen Wegen Schäden an der Brücke hinter der Ampelkreuzung B243/B64 wird der Verkehr Richtung Osterode an dieser Stelle ab Mittwoch einspurig.

Der Hauptfahrstreifen der B243 im Bereich der Kreuzung Bad Gandersheim kurz vor der Auffahrt zur A7 in Fahrtrichtung Bad Grund/Osterode wird ab Mittwoch gesperrt. Der Verkehr wird einspurig vorbeigeführt. Darüber informiert die Straßenbaubehörde Goslar. Grund für die Sperrung sind Schäden am Mauerwerk der Brücke über die Nette, die bei der letzten Prüfung festgestellt worden seien.

Die Sperrung des Hauptfahrstreifens sei erforderlich, um den geschädigten Bereich zu entlasten. Die Brücke liegt etwa 100 Meter hinter der Ampelkreuzung B243/B64. Die Fahrtrichtung Seesen ist von den Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht betroffen.

Im Sommer ist eine vorläufige Sanierung des geschädigten Gewölbes vorgesehen. Danach erfolgt die Aufhebung der einstreifigen Verkehrsführung. Mittelfristig ist der Neubau des Bauwerks an gleicher Stelle geplant. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die jetzt erforderlichen Verkehrsbeschränkungen gebeten, so die Straßenbaubehörde in Goslar abschließend.